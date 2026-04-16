DJI Osmo Pocket 4: Neue Gimbal-Kompaktkamera für kreative Videos

Die Ursprünge der DJI Osmo Pocket Kamera reichen weit zurück. Das erste Modell ist bereits 2018 auf den Markt gekommen. Sechs Jahre später stellt der für seine Drohnen bekannte Hersteller die DJI Osmo Pocket 4 vor. Bestellungen sind ab sofort möglich, die Auslieferung wird ab dem 22. April erfolgen.

Zur Auswahl stehen drei verschiedene Bundles, die neben der Kamera selbst verschiedenes Zubehör bieten, für Preise von 479 bis 619 Euro. Im großen Creator Combo sind unter anderem noch ein Fülllicht und externe Mikrofone enthalten. Außerdem gibt es separates Zubehör, wie etwa einen Akkugriff.

DJI Osmo Pocket 4 bietet noch klarere Aufnahmen

Beim Osmo Pocket 4 setzt DJI weiterhin auf einen 1-Zoll-CMOS-Sensor, der allerdings weiter verbessert wurde. Er kann nun 4K mit bis zu 240 Bildern pro Sekunde aufzeichnen. „Der Dynamikumfang1 von 14 Blendenstufen und das 10-Bit-D-Log-Farbprofil bringen satte Farbtöne und naturgetreue Farben zur Geltung, auch in der Abenddämmerung, am Meer oder in anderen Umgebungen mit schlechten Lichtverhältnissen. Dank dieser verbesserten, direkt aus der Kamera erzeugten Qualität liefern Porträtaufnahmen natürlichere und feinere Hauttöne“, heißt es in einer Pressemitteilung des Herstellers. Neu hinzugekommen ist eine dedizierte Zoom-Taste, mit der man zwischen der normalen Ansicht und einem zweifachen Zoom ohne Verlust wechseln kann.

Die Osmo Pocket 4 verbessert das Nutzungserlebnis durch mehrere neue, leicht verständliche Funktionen. Direkt neben der bereits erwähnten Zoom-Taste versteckt sich eine benutzerdefinierbare Voreinstellungstaste, die frei konfiguriert werden kann. Der neue 5D-Joystick ermöglicht es, die Kamera zurückzuschwenken, den Gimbal neu zu zentrieren und die Kamera umzudrehen.

Die DJI Osmo Pocket 4 kann per USB-C in nur 18 Minuten von 0 auf 80 Prozent geladen werden, um sie im Anschluss 180 Minuten nutzen zu können. Lädt man komplett voll auf, sind bis zu 60 zusätzliche Minuten möglich. Gespeichert werden die Videos automatisch auf einem über 100 GB großen internen Speicher.

Bisher haben wir für unsere Aufnahmen, auch unterwegs auf Messen oder Events, immer ein iPhone mit Gimbal genutzt. Wir werden die ganze Sache demnächst noch mal mit dem DJI Osmo Pocket 4 ausprobieren. Mal sehen, welche Lösung uns am Ende besser gefällt.