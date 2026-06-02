FRITZ!Box 7630 mit Wi-Fi 7 und DSL jetzt erhältlich

FRITZ!Box 7630 mit Wi-Fi 7 und DSL jetzt erhältlich

Für 299 Euro

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FRITZ!Box 7630

Die im Herbst vorgestellte FRITZ!Box 7630 ist ab sofort erhältlich. Der Router beherrscht Wi-Fi 7 und eignet sich zum Anschluss am heimischen DSL-Port. Wer sein WLAN zu Hause zukunftssicher machen möchte, bekommt die FRITZ!Box 7630 ab sofort für 299 Euro.

Doch was steckt drin? Mit WLAN-Geschwindigkeiten von bis zu 3,5 GBit/s können verbundene Geräte besonders schnell durchs Netz surfen. FRITZ! setzt dabei auf ein Mesh-WLAN mit 5 und 2,4 GHz, wobei die Geschwindigkeiten im 5-GHz-Netz bei bis zu 2.889 MBit/s und im 2,4-GHz-WLAN bei bis zu 688 MBit/s liegen. Darüber hinaus stehen vier LAN-Anschlüsse an der FRITZ!Box bereit, um Geräte per Kabel mit Internet zu versorgen. Drei Anschlüsse schaffen 1 GBit/s, der andere sogar 2,5 GBit/s.


Darüber hinaus sind die von FRITZ! bekannten Features mit an Bord, unter anderem Telefonie über DECT, Smart Home über DECT ULE, eine einfache Einrichtung über MyFRITZ!, ein integriertes VPN, eine Kindersicherung, ein Mediaserver, Gast-WLAN und mehr.

Ich setze auf eine FRITZ!Box

Bei mir zu Hause werkelt immer noch ein älteres Modell, das noch auf Wi-Fi 6 setzt. Obwohl ich immer mehr Geräte mit Wi-Fi 7 im Einsatz habe, sehe ich ein Upgrade noch nicht als zwingend notwendig an. Wer jedoch sein WLAN aufrüsten und zukunftssicher machen möchte, bekommt mit der neuen FRITZ!Box 7630 einen kompakten High-Performer für den DSL-Anschluss.

FRITZ!Box 7630 | DSL-Router | zukunftssicheres Wi-Fi 7 bis zu 3,6 GBit/s | WLAN...
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Freddy
Freddy
Seit 2010 als (Mit)-Gründer dabei, habe ich die zahlreichen Gerüchte rund um neue Apple-Produkte immer im Blick. Im Bereich Smart Home teste ich liebend gerne Saug- und Wischroboter, schaue mir HomeKit- und Matter-Gadgets an und fülle unsere Social Media-Kanäle bei Instagram, TikTok und Threads mit Leben.

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