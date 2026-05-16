Alle Infos zur Anker Solix Solarbank 4 Pro im Video

Am Dienstag war ich in Berlin zu Gast und durfte mit dabei sein, als Anker Solix sein neuestes Produkt vorgestellt hat: Die Solarbank 4 Pro. Erste Informationen haben wir euch ja bereits in einem Artikel geliefert, heute wollen wir noch einmal ein wenig mehr nachlegen. Auf unserem YouTube-Kanal findet ihr ab sofort ein Video vom Launch-Event in Berlin.

Dort wurden übrigens auch ein paar Kindheitserinnerungen von mir geweckt. Der luxemburgische Wissenschaftsjournalist Ranga Yogeshwar hat einen Vortrag über die Energiewende gehalten. Und obwohl er auf Englisch gesprochen hat – seine Stimme erinnerte mich trotzdem sofort an etliche Folgen Quarks & Co, die ich vor 25 Jahren in meinem Kinderzimmer angesehen habe.

Das Anker Solix Launch-Event im Video

So viel kostet die neue Solarbank 4 Pro

Die Anker Solix Solarbank 4 Pro kann seit dem 12. Mai 2026 für 1.999 Euro auf der Webseite des Herstellers für die Vorbestellung vorgemerkt werden. Die Solarbank 4 BP5000-Erweiterungsbatterie ist für 1.399 Euro erhältlich.

Vom 12. Mai bis zum 11. Juni 2026 könnt ihr euch unverbindlich für die Bestellung registrieren und euch so einen Rabatt von 25 Prozent auf den Listenpreis der Solarbank 4 Pro und der Solarbank 4 BP5000 Erweiterungsbatterie sichern. Mit dem Rabatt-Code erhaltet ihr zusätzlich ein dreiphasiges Anker Solix Smart Meter Gen 2 zur Bestellung der Solarbank 4 Pro dazu. Die Codes können ab dem 12. Juni bis zum 21. Juni eingelöst werden und senken den Preis der Solarbank auf 1.499 Euro und den Preis der Erweiterungsbatterie auf 1.049 Euro.

Das sind die wichtigsten Verbesserungen

Unter anderem steigt die Kapazität der Solarbank 4 Pro von 2,7 auf 5 Kilowattstunden. Das hat vor allem Auswirkungen auf den Preis: Dieser beträgt im Rahmen des Early-Bird-Angebots nur noch 300 Euro pro Kilowattstunde. Die Solarbank 3 Pro ist selbst ein Jahr nach dem Start beim günstigsten Online-Händler teurer (321 Euro pro Kilowattstunde).

Neben der Eingangsleistung (bis zu 12 Module und 5.000 Watt) wurde auch die Ausgangsleistung gesteigert. Nach einer Anmeldung über eine Fachkraft und einen festen Anschluss an einen dedizierten Stromkreis können bis zu 2.500 Watt Leistung abgegeben werden. Für normale Balkonkraftwerke sind es wie gewohnt 800 Watt – zusätzlich können allerdings 2.500 Watt über die Notstromsteckdose abgegeben werden – das reicht sogar für die Waschmaschine.