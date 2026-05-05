Anker Solix und EcoFlow Stream unterstützen jetzt EcoTracker IR

Balkonkraftwerke mit Speicher sind absolut in Mode und eine mehr als einfache Möglichkeit, den selbst erzeugten Strom optimal zu nutzen. Dafür muss aber auch die Ausgangsleistung des Balkonkraftwerks genau an den aktuellen Hausverbrauch angepasst werden. Und genau hier haben sowohl Anker Solix als auch EcoFlow jetzt eine neue, einfach zu installierende Lösung.

Normalerweise muss ein Smart Meter im Sicherungskasten verbaut und an alle drei Phasen angeschlossen werden – das alles darf aber nur von einer Fachkraft erledigt werden. Die muss man für so einen kleinen Auftrag erst einmal finden. Einfacher geht es, wenn ihr einen digitalen Stromzähler mit Infrarot-Schnittstelle habt. Dann könnt ihr nämlich Gadgets wie den EverHome EcoTracker IR verwenden.

Dieser kleine Infrarot-Leseknopf wird einfach magnetisch am Stromzähler befestigt und liest danach die aktuellen Messwerte aus. Den aktuellen Hausverbrauch kann er dann an das Balkonkraftwerk übermitteln.

„Über eine direkte Geräte-zu-Geräte-Verbindung (keine Cloud-Anbindung) liest der EcoTracker IR Echtzeit-Energiedaten des Haushalts aus und ermöglicht es kompatiblen EcoFlow Stream Geräten, automatisch auf Basis des tatsächlichen Verbrauchs zu laden und zu entladen. So können Haushalte ihren Solarstrom maximal selbst nutzen und vermeiden, überschüssigen Strom ins öffentliche Netz einzuspeisen“, heißt es in einer Pressemitteilung von EcoFlow. Hier werden zum Start Stream Ultra X, Stream Ultra und Stream AC Pro unterstützt.

EverHome EcoTracker IR kostet nur rund 75 Euro

Aber nicht nur EcoFlow hat eine entsprechende Funktionalität in seine App integriert, auch Anker Solix mischt mit. Mit dem letzten Update der Anker-App auf Version 3.19.0 taucht der EverHome EcoTracker IR in den Drittanbieter-Geräten auf, die man zur heimischen Installation hinzufügen kann. Weitere Details hat der Hersteller bislang aber noch nicht geliefert.

Der EverHome EcoTracker IR kostet derzeit auf Amazon rund 75 Euro und ist damit eine sehr günstige Alternative zu den Smart Metern der Hersteller oder einem Shelly 3PM. Allerdings solltet ihr vorher auf der Webseite von EverHome überprüfen, ob euer Stromzähler auch kompatibel ist – selbst mit Infrarot-Schnittstelle gibt es hier nämlich einige Unterschiede.