Horror-Game „Cronos: The New Dawn“ kommt nativ auf Apple-Silicon-Macs

Das polnische Entwicklerstudio Bloober Team hat heute die bevorstehende Veröffentlichung seines preisgekrönten Survival-Horror-Titels „Cronos: The New Dawn“ für Apple-Silicon-Macs bekannt gegeben. Das Spiel soll am 28. April 2026 erscheinen und erstmals eine native Unterstützung für Apples hauseigene Grafiktechnologien bieten. Damit erweitert Bloober Team das bereits breite Plattformspektrum, zu dem neben Konsolen wie der PlayStation 5 und der Nintendo Switch 2 auch eine PC-Version für Windows zählen.

„Cronos: The New Dawn“ wurde im vergangenen September auf mehreren Plattformen veröffentlicht und setzt auf ein einzigartiges Konzept: In einer düsteren, postapokalyptischen Zukunft müssen Spieler und Spielerinnen in brutalen Ödlanden überleben. Neben der Bewältigung albtraumhafter Kreaturen, die sich je nach Umgebung verändern, steht die Reise in die Vergangenheit im Mittelpunkt. Das Ziel ist es, Seelen zu ernten und die Ursachen der Apokalypse zu entschlüsseln, die die Menschheit ausgelöscht hat. Das Spiel kombiniert dabei Elemente klassischer Horror-Erzählungen mit innovativen Gameplay-Mechaniken.

Beste Performance dank MetalFX Upscaling und Ray Tracing

Mit dem bevorstehenden Mac-Release setzt Bloober Team auf eine native Unterstützung für Apples Grafik-API Metal, Ray Tracing und das mit macOS 26 Tahoe eingeführte MetalFX Upscaling. Diese Technologie soll für eine optimierte Darstellung und flüssige Performance sorgen, was das Spiel besonders für Apple-Silicon-Macs attraktiv macht. Die Ankündigung folgt auf den Erfolg von „Crimson Desert“, das ebenfalls am ersten Tag auf dem Mac sowie auf traditionellen Gaming-Plattformen wie der PS5 und der Xbox debütierte.

Interessierte Gamer können sich ab dem 28. April 2026 auf „Cronos: The New Dawn“ für Apple-Silicon-Macs freuen. Der Titel nutzt dabei die volle Leistung der Apple-Chips und profitiert von der Integration modernster Grafiktechnologien. Weitere Informationen, darunter Systemvoraussetzungen und spezifische Features, werden in den kommenden Wochen erwartet.

Wer sich für „Cronos: The New Dawn“ auf anderen Plattformen interessiert, findet das Horror-Survival-Game unter anderem bei Steam für Windows, im Nintendo eShop für die Nintendo Switch 2 oder auch im PS Store für die PlayStation 5. Das Spiel kostet dort jeweils 59,99 Euro in der Standard-Version, daher ist es denkbar, dass auch für macOS ein ähnlicher Preis veranschlagt werden wird. Abschließend könnt ihr euch für weitere Eindrücke den YouTube-Trailer zu „Cronos: The New Dawn“ ansehen.