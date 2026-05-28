Dreame P-Wind10: Neue mobile Klimaanlage macht euch fit für für heiße Sommertage

Mittlerweile haben wir Ende Mai, und die ersten warmen Tage liegen bereits hinter uns. Vielen Lesern und Leserinnen unseres Blogs stehen die wirklich unangenehmen Wochen des Jahres jedoch noch bevor: Mit steigenden Temperaturen im Sommer gibt es wieder schwüle Nächte und stickig-heiße Luft in den eigenen vier Wänden.

Ich weiß, wovon ich spreche: Ich wohne mittlerweile seit rund zehn Jahren in einer zwar kernsanierten, aber trotzdem im Sommer unerträglich heißen Dachgeschosswohnung. Gerade, wenn es draußen über mehrere Tage 30 Grad und mehr hat, heizt sich auch meine Wohnung so auf, dass auch in den Innenräumen 28 bis 30 Grad gemessen wird. Vor allem nachts, wenn es im Schlafzimmer noch immer rund 27 bis 28 Grad hat, wird erholsamer Schlaf zur Mangelware.

DREAME P-Wind10 7000 BTU Tragbare Klimaanlage, 3-in-1: Kühler & Entfeuchter... 3-in-1 Komfort: Mehrfacher Komfort mit Kühlung, Entfeuchtung und Ventilator in einem Gerät. Kühl bleiben, überschüssige Luftfeuchte reduzieren...

Perfekt für jeden Raum: Mit der kompakten Größe von 305 x 285 x 700 mm passt dieses Gerät problemlos in Schlafzimmer, Home-Offices und andere...

Schon seit ein paar Jahren liebäugle ich daher mit einer mobilen Klimaanlage, die keine aufwändigen Umbauarbeiten von Seiten des Vermieters erfordern und im Falle eines Auszugs auch mitgenommen werden kann. So kam es mir sehr gelegen, dass ich nun die Möglichkeit hatte, mir die Neuerscheinung von Dreame genauer ansehen zu können, nämlich die Dreame P-Wind10, eine mobile Klimaanlage, die mit drei Grundfunktionen aufwartet und ab sofort in zwei Leistungsvarianten erhältlich ist.

Lenkrollen erleichtern den Transport

Die Dreame P-Wind10 ist eine Monoblock-Klimaanlage, vereint eine Kühl-, Entfeuchtungs- und Ventilatorfunktion in einem kompakten Design und richtet sich insbesondere an Nutzer und Nutzerinnen, die in kleineren Räumen wie Schlafzimmern, Arbeitszimmern oder Büros für ein angenehmes Klima sorgen möchten. Die kleinere 7.000 BTU-Variante eignet sich für Räume bis 25 qm, das 9.000 BTU-Modell kann in Räumen bis 33 qm eingesetzt werden. Beide Exemplare verfügen über die Energieeffizienzklasse A und kommen auf einen Geräuschpegel von bis zu 65 dB.

Mit Abmessungen von 30,5 × 28,5 × 70,0 Zentimetern ist die Dreame P-Wind10 platzsparend und lässt sich dank vier Lenkrollen flexibel im Raum positionieren. Ein 3D-Luftstrom mit horizontaler Oszillation und einstellbarer Luftstromrichtung soll für eine gleichmäßige Verteilung der gekühlten Luft sorgen. Die Bedienung erfolgt wahlweise über ein LED-Display, eine beleuchtete Fernbedienung oder die hauseigene Dreame-App (App Store-Link).

Zusätzliche Features umfassen einen 24-Stunden-Timer sowie einen Sleep-Modus, der für eine leise Nutzung während der Nachtstunden ausgelegt ist. Die Installation des Geräts soll laut Hersteller in nur drei Schritten möglich sein, wobei das benötigte Montagezubehör im Lieferumfang enthalten ist.

Aufbau ist schnell erledigt

Ich habe das 9.000 BTU-Modell seit kurzem vorliegen und konnte das Gerät bereits in Betrieb nehmen. Meine eigene Erfahrung mit dem Aufbau meiner ersten Klimaanlage bestätigt die Angabe des Herstellers: Nachdem ich das mitgelieferte Zubehör aus der hochkantigen Umverpackung entnommen habe, ließ sich auch das Klimagerät selbst vom Karton entfernen, ohne es kippen zu müssen. Dies ist aufgrund des verwendeten Kühlmittels wichtig. Sollte es beim Transport zu einer Neigung von mehr als 45 Grad gekommen sein, muss man das Gerät zunächst 24 Stunden stehen lassen, ehe man es in Betrieb nimmt.

Erfreulicherweise hat Dreame die vier Transportrollen der P-Wind10 bereits vorinstalliert, so dass die Klimaanlage bequem zum Nutzungsort gerollt werden kann. Vorab wichtig zu wissen: Das gesamte Paket wiegt mehr als 26 Kilogramm, die Klimaanlage selbst rund 22,5 Kilogramm. Wer in einem Gebäude ohne Aufzug wohnt und die Klimaanlage in höhere Stockwerke verlagern muss, sollte sich gegebenenfalls eine weitere Person zur Unterstützung holen, gerade auch aufgrund der Tatsache, dass man das Klimagerät nach Möglichkeit nicht kippen sollte.

Beiliegende Fensterschiene ist nicht gut für kippbare Fenster geeignet

Die eigentliche Installation war dann auch in rund 15 Minuten erledigt: Ich hatte nur noch den maximal 1,5 Meter langen 150 mm-Abluftschlauch an die Klimaanlage sowie an die Fensterschiene anzubringen und eine bestmögliche Form des Luftauslasses zu finden. Die mitgelieferte Fensterschiene, die mit Hilfe einer Flügelschraube auf Längen zwischen 65 und 125 cm justiert werden kann, eignet sich leider nur für Schiebefenster, nicht aber für die oft in deutschen Häusern entweder ganz zu öffnenden oder auf Kipp zu stellenden Fenstern.

Fürs erste habe ich die Fensterschiene quer in den Fensterrahmen gestellt und an meine Fensterbreite angepasst. Dazu wurde die Jalousine bis zur oberen Kante der Schiene heruntergelassen sowie das Fenster – so gut es mit dem Abluftschlauch eben ging – wieder angelehnt. Natürlich kann durch dieses Provisorium noch immer einiges an warmer Luft von außen eindringen.

Für die heißen Sommertage plane ich daher, mir eine harte Karton- oder Sperrholzplatte zuschneiden zu lassen, um sie mit einem Ausschnitt für den Luftauslass komplett in den Fensterrahmen zu stellen. So sollte das Eindringen von heißer Luft von außen deutlich minimiert werden. Zwar gibt es bei Amazon und Co. auch Stoff-Abdichtungen für geöffnete Fenster (Amazon-Link) für rund 20 bis 25 Euro, doch diese scheinen mir wenig zielführend und sind oft auch schlecht bewertet.

Steuerung über das Gerät, App oder Fernbedienung

Die Inbetriebnahme der Dreame P-Wind10 ist nach der erfolgten Installation dann ein Kinderspiel. Das rund 1,5 Meter lange Stromkabel wird einfach in die Steckdose gesteckt und das Gerät dann entweder direkt über das Bedienpanel auf der Oberseite oder über die Fernbedienung eingeschaltet. Vorher sollte man die frontseitig angebrachten Lamellen öffnen und ausrichten, um einen möglichst gleichmäßigen Luftstrom zu garantieren.

Danach lässt sich die Klimaanlage entweder direkt über das Touch-Panel auf dem Gerät, über die mitgelieferte Fernbedienung – übrigens samt orange beleuchtetem LCD-Screen – oder auch über die DreameHome-App steuern. Die Einbindung in die DreameHome-Anwendung ist über eine kurzzeitige Verbindung zum geräteeigenen WLAN-Netzwerk möglich. Danach kann das Klimagerät auch über die App angesteuert werden, um beispielsweise zwischen den drei Betriebsmodi zu wechseln, die Kühltemperatur zu verändern, den Nachtmodus oder Timer zu aktivieren, Firmware-Updates zu installieren und mehr.

Zwei Lüftergeschwindigkeiten mit Lärmentwicklung

Das Klimagerät kann auf Zieltemperaturen zwischen 16 und 28 Grad eingestellt werden und setzt zur Kühlung auf das natürliche Kältemittel R290 ohne Ozon-Schadstoff und mit nur geringem Treibhauspotenzial (GWP). Da es über die Pfingstfeiertage fast schon hochsommerlich warm war, hatte ich die Gelegenheit, das Klimagerät in meiner Dachgeschosswohnung ersten Härtetests zu unterziehen.

Bei einem ersten Versuch am späten Abend mit meinem ersten Fenster-Provisorium über die mitgelieferte Fensterschiene konnte ich die stickigen 22,1 Grad in meinem ca. 15 qm großen Schlafzimmer mit Schrägenanteil innerhalb von rund 15 Minuten auf höchster Lüftergeschwindigkeit mit dem Kühlziel 19 Grad auf 19,9 Grad herunterkühlen.

Als es dann am Pfingstwochenende richtig warm wurde, heizte sich mein etwa 30 qm großes Wohnzimmer im Verlauf des Tages auf 25,8 Grad auf. Mit der mittlerweile aus der Klimaanlagen-Verpackung gebauten Fensterverkleidung aus Pappe war es in rund 45 Minuten möglich, den Raum von 25,8 auf 24,3 Grad, also 1,5 Grad, auf höchster Kühlstufe herunterzukühlen. Durch die Aufheizung des Daches während des Tages stieg die Temperatur nach dem Ausschalten der Dreame P-Wind10 allerdings auch langsam wieder an, so dass es nach rund einer weiteren Stunde wieder 25,3 Grad im Wohnzimmer hatte.

Am späteren Abend verlagerte ich das Klimagerät dann wieder ins Schlafzimmer, wo aufgrund der mittlerweile kühleren Außentemperaturen wieder die mitgelieferte Fensterschiene zum Einsatz kam: Nach anfänglichen 24,7 Grad kam ich auf höchster Kühlstufe mit dem Ziel 20 Grad binnen 35 Minuten auf 20,9 Grad im Raum.

Was ich auch festhalten kann: Sowohl im Ventilator-, als auch im Kühlmodus ist das Gerät mit rund 65 dB bei höchster Lüftungsstufe vergleichsweise laut. Dreame bietet zwei Lüftergeschwindigkeiten an, eine stufenlose Regulierung ist leider nicht möglich. Für Ventilationszwecke würde ich daher gerade in Schlafzimmern eher einen Standalone-Ventilator empfehlen, um die Nachtruhe nicht zu stören. Wer möchte, kann am Gerät und über die App eine vertikale Rotation des Lüfters einstellen, um den Raum in alle Richtungen mit frischer Luft versorgen zu können.

Wird der Entfeuchtungsmodus mit 0,92 (7.000 BTU-Modell) bzw. 1,16 (9.000 BTU-Modell) Litern/Std. genutzt, hat man das Gerät regelmäßig zu entfeuchten, was über einen Wasserauslass an der unteren Geräterückseite möglich gemacht wird. Im Kühlmodus ist dieser Schritt nicht notwendig. Für eine kontinuierliche Entfeuchtung legt Dreame auch einen passenden Schlauch bei. Als zusätzliche Sicherheitsmaßnahme schaltet sich das Klimagerät automatisch aus, wenn der Wassertank zu voll ist. Auch bei niedrigen Temperaturen wird automatisch abgeschaltet, um Frostbildung zu verhindern.

Mit welchen Kosten muss man rechnen?

Wer sich eine mobile Klimaanlage kauft, wird sich immer auch fragen, welche laufenden Kosten im Betrieb entstehen. Denn wie bekannt ist, sind gerade mobile Geräte durchaus energiehungrig. Damit es bei der nächsten Stromabrechnung keine bösen Überraschungen gibt, kann ich zumindest für die Dreame P-Wind10 mit 9.000 BTU eine kleine Rechnung liefern. Laut Hersteller verbraucht das Klimagerät mit der Energieeffizienz-Klasse A durchschnittlich 1 kWh pro Stunde im laufenden Betrieb. Bei meinem Stromtarif, bei dem ich derzeit rund 25,5 Cent pro Kilowattstunde zahle, wären das bei einer halben Stunde Nutzung am Tag zum reinen Herunterkühlen meines Schlafzimmers vor dem Schlafengehen demnach rund 12,8 Cent/Tag. Wer die Klimaanlage an einem heißen Tag ganze 10 Stunden den Tag über verteilt laufen lässt, kommt bei meinem Stromtarif schon auf 2,55 Euro an Stromkosten pro Tag.

Wichtig zu wissen: Abhängig sind die Verbrauchswerte natürlich auch von der Größe des Raumes, der anfänglichen Raumtemperatur, der Versiegelung des Raumes gegenüber neuer einströmender warmer Luft und der eingestellten Zieltemperatur. Wer einen schlecht isolierten 30 qm-Raum mit 29 Grad Raumtemperatur auf 21 Grad herunterkühlen will, verbraucht wenig überraschend mehr Strom über die Klimaanlage und eine längere Betriebsdauer als bei einer Kühlaktion in einem 15 qm großen, gut isolierten Raum, der von 25 auf 22 Grad heruntergekühlt werden soll. Hier heißt es abwägen, wie oft man das Klimagerät wirklich anstellen möchte, und sollte die laufenden Kosten im Betrieb im Hinterkopf haben. Wer über eine Solaranlage oder ein Balkonkraftwerk selbst Strom produziert, kann hier natürlich sparen.

Preise und Verfügbarkeit

Bei Amazon ist die Neuerscheinung in den beiden Modellvarianten erhältlich: Das 7.000 BTU-Modell kostet 359 Euro, das 9.000 BTU-Exemplar ist für 399 Euro zu haben. Auch auf der Website von Dreame ist die mobile Klimaanlage zu gleichen Preisen erhältlich, hier findet man auch noch die zweite anthrazitfarbene Farbvariante zur Auswahl.

DREAME P-Wind10 7000 BTU Tragbare Klimaanlage, 3-in-1: Kühler & Entfeuchter... 3-in-1 Komfort: Mehrfacher Komfort mit Kühlung, Entfeuchtung und Ventilator in einem Gerät. Kühl bleiben, überschüssige Luftfeuchte reduzieren...

Perfekt für jeden Raum: Mit der kompakten Größe von 305 x 285 x 700 mm passt dieses Gerät problemlos in Schlafzimmer, Home-Offices und andere...