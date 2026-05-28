DuckDuckGo erlebt Installationsboom: User fliehen vor Googles KI-Überflutung

Die Suchmaschine DuckDuckGo (App Store-Link) verzeichnet einen deutlichen Anstieg der App-Installationen in den USA, kurz nachdem Google auf seiner Entwicklerkonferenz I/O 2026 neue KI-Funktionen für die Suche vorgestellt hat. Wie DuckDuckGo mitteilt, stiegen die Downloads der eigenen App an sechs aufeinanderfolgenden Tagen um durchschnittlich 18,1 Prozent, mit einem Spitzenwert von 30,5 Prozent am 25. Mai. Besonders auffällig: Der Großteil der neuen Nutzer und Nutzerinnen kommt von iPhones, wo die Installationen im Wochenvergleich um durchschnittlich 33 Prozent zulegten und am 25. Mai sogar um 69,9 Prozent in die Höhe schossen.

Doch nicht nur die App profitiert vom Unmut über Googles KI-Offensive. Auch die Besuche auf der Website noai.duckduckgo.com, einer Version der Suchmaschine ohne KI-Features, stiegen im Schnitt um 22,7 Prozent, mit einem Höchstwert von 27,7 Prozent am 24. Mai. DuckDuckGo betont, dass das Wachstum in den USA besonders stark ausfiel und deutlich über dem internationalen Durchschnitt lag. Dies deute darauf hin, dass der Anstieg kein globaler Trend, sondern eine direkte Reaktion auf Googles US-zentrierte Ankündigungen sei. Selbst über das Memorial Day-Wochenende, das traditionell mit geringerer Nutzeraktivität einhergeht, blieb der Aufwärtstrend bestehen.

Auf der I/O 2026 präsentierte Google eine Reihe KI-gestützter Suchinnovationen, darunter die „Intelligent Search Box“. Diese soll komplexe Anfragen verarbeiten und dabei nicht nur Text, sondern auch Videos, Bilder, Dateien oder sogar geöffnete Chrome-Tabs als Eingabe nutzen können. Das Feature wird schrittweise dort eingeführt, wo Googles KI-Modus verfügbar ist, also nicht nur in den USA. Für Personen mit Abos der Premium-Tarife AI Pro und Ultra gibt es zudem Zugriff auf KI-Suchagenten, die im Hintergrund kontinuierlich Informationen für Nutzer und Nutzerinnen sammeln.

Auch DuckDuckGo integriert KI, aber mit Option zur Deaktivierung

Die Reaktion der Community ließ nicht lange auf sich warten: Auf Reddit mehrten sich Beiträge von Usern, die nach Googles Ankündigungen zu DuckDuckGo gewechselt seien, und auch DuckDuckGo meldete sich dort zur Thematik mit einem eigenen Post im DuckDuckGo-Subreddit. Gabriel Weinberg, CEO von DuckDuckGo, kommentierte die Entwicklung mit klaren Worten:

„Google zwingt den Nutzern KI auf, ohne dass sie die Möglichkeit haben, sich dagegen zu entscheiden. Infolgedessen werden die Suchergebnisse schlechter statt besser. Wir wollen der Ort sein, an dem die Nutzer das Sagen haben und selbst entscheiden können, wie viel oder wie wenig KI sie nutzen möchten. Deshalb verzeichnen wir diese Woche einen sprunghaften Anstieg der Besucherzahlen bei DuckDuckGo – so einfach ist das.“

Dabei verzichtet DuckDuckGo keineswegs auf KI: Das Unternehmen bietet ebenfalls Funktionen an, die Googles „AI Overviews“ und *“AI Mode“ ähneln. Der entscheidende Unterschied: Sie lassen sich per Knopfdruck deaktivieren. Alternativ können User direkt noai.duckduckgo.com aufrufen, wo KI-Funktionen standardmäßig abgeschaltet ist.

Die Zahlen unterstreichen einen wachsenden Trend: Immer mehr Menschen suchen nach Alternativen, die ihnen mehr Einfluss auf ihre Sucherfahrung geben. Während Google auf eine immer stärker KI-gesteuerte Zukunft setzt, positioniert sich DuckDuckGo mit dem Versprechen, Transparenz und Nutzerautonomie nicht der Bequemlichkeit zu opfern, als Gegenentwurf.