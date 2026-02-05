Neues YouTube-Video: Die Lightstrip Explosion bei Philips Hue

Philips Hue hat im vergangenen September sieben neue Leuchtstreifen in insgesamt 21 verschiedenen Variationen vorgestellt. Fünf Lightstrips sind bereits in Deutschland erhältlich, zwei weitere folgend noch diesen Monat. Da kann man schon mal den Überblick verlieren. Genau darum wollen wir uns heute mit einem neuen Video auf unserem YouTube-Kanal kümmern.

Basierend auf unserer kleinen Leuchtstreifen-Übersicht aus dem Hueblog haben wir für euch ein YouTube-Video erstellt, in dem wir die wichtigsten Unterschiede zwischen den einzelnen Leuchtstreifen noch einmal genauer beleuchten. Schaut gerne mal rein.

Alle sieben neuen Philips Hue Lightstrips im Video

In diesen Bereichen kann Philips Hue besonders punkten

Der beste Leuchtstreifen: Der neue Philips Hue OmniGlow ist ein absolutes Premium-Produkt. Es sind keine einzelnen LEDs mehr erkennbar, das Licht verteilt sich absolut gleichmäßig. Auch Helligkeit und Farbdarstellung sind absolut top. Den Konkurrenten von Govee stellt Philips Hue locker in den Schatten.

Der flexibelste Leuchtstreifen: Der Philips Hue Flux Leuchtstreifen ist schon auf dem Markt, ab der achten Kalenderwoche kommt dann endlich auch das Zubehör. Eckverbinder, flexible Verbinder und eine maximale Länge von 20 Metern. Das gibt es bei kaum einem anderen Hersteller.

Der hellste Leuchtstreifen: Den Hue Flux Lightstrip gibt es auch als ultrahelle Variante. Die maximale Helligkeit liegt hier bei 966 Lumen pro Meter, insgesamt sind bis zu 6.000 Lumen möglich. Das ist rund doppelt so hell wie die smarte Konkurrenz.

Wie ihr seht: Ihr habt die Qual der Wahl. Mit neuer Technik und insgesamt gesunkenen Preisen bietet Philips Hue ein beeindruckendes Portfolio. Es ist eine direkte Steuerung per Bluetooth möglich, über die Hue Bridge ist auch eine Verbindung zu Matter und Apple Home möglich. Wie bei Produkten mit Farbverlauf üblich, gibt es den vollen Funktionsumfang allerdings nur in der Hersteller-App.