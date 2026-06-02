Slime Rancher: Neues farbenfrohes Abenteuer landet als Premium-Spiel im App Store

Der App Store ist mittlerweile überladen mit sogenannten Free-to-Play-Games, die sich zwar kostenlos spielen lassen, aber irgendwann mit einer Bezahlschranke daherkommen oder gleich zig verschiedene In-App-Käufe für Verbrauchsgegenstände und Extras aufweisen. Insofern sind wir immer froh, wenn es auch Entwicklerstudios gibt, die noch immer auf ein Premium-Modell setzen und ihre Games mit einem Einmalkauf anbieten.

Das neue Slime Rancher (App Store-Link), das von Monomi Park entwickelt und vom französischen Publisher Playdigious in den deutschen App Store gebracht wurde, ist genau so ein Spiel. Der Download ist rund 1 GB groß, benötigt iOS 18.0 oder neuer sowie ein Gerät mit einem A12 Bionic Chip oder besser. Das Entwicklerteam gibt an, dass das iPhone XR, das iPhone SE 2, das iPad mini der 5. Generation und das iPad der 8. und 9. Generation aufgrund der Arbeitsspeicher-Anforderungen nicht mit Slime Rancher kompatibel sind. Gleich zum Start ist für das Spiel auch eine deutsche Lokalisierung vorhanden. Zum Start beträgt der Kaufpreis 8,99 Euro mit 10 Prozent Rabatt, später soll das Spiel 9,99 Euro kosten.

In Slime Rancher begibt man sich in die Rolle von Beatrix LeBeau, die alles andere als eine gewöhnliche Rancherin ist. Mit ihrem unerschütterlichen Mut und einer Portion Neugierde macht sie sich auf, ein neues Leben in der „Far, Far Range“ zu beginnen: Einer fremden, lebendigen Welt, die tausend Lichtjahre von der Erde entfernt liegt. Hier, zwischen schillernden Landschaften und exotischen Kreaturen, versucht sie, ihre heruntergekommene Ranch wieder aufzubauen. Doch statt Kühen oder Schafen züchtet sie etwas ganz Besonderes: Schleimwesen.

Fangen, pflegen, hybridisieren: Das Leben mit Schleimen

Der Alltag auf der Ranch ist alles andere als langweilig. Mit ihrem treuen Vakuumrucksack begibt sich Beatrix auf die Suche nach wilden Schleimen, die in den verschiedenen Regionen leben. Jede Art hat ihre eigenen Vorlieben, Abneigungen und manchmal sogar besondere Bedürfnisse. Wer sie richtig versorgt, wird mit wachsender Vielfalt belohnt, denn durch geschickte Kombinationen entstehen neue Hybridarten, die nicht nur niedlich aussehen, sondern auch wertvolle Ressourcen liefern. Ob in den Sanddünen des Dry Reef, zwischen der wilden Flora des Moss Blanket oder inmitten der leuchtenden Kristalle des Indigo Quarry: Überall lauern neue Entdeckungen und verborgene Schätze.

Doch eine Ranch läuft nicht von allein. Um ihre Träume zu finanzieren, kann Beatrix tägliche Aufträge an der Range Exchange annehmen oder ihre gesammelten Plorts – die Ausscheidungen der Schleime, die als wertvolle Rohstoffe gelten – auf dem Plort Market verkaufen. Das verdiente Geld fließt in den Ausbau der Ranch: Gehege werden erweitert, Gärten angelegt und Ställe gebaut, um den wachsenden Bedürfnissen der Schleime gerecht zu werden. Auch Werkzeuge wie der Vakuumrucksack lassen sich verbessern, um das Ranchleben effizienter und schneller zu gestalten.

Spielmodi für jeden Geschmack

Slime Rancher bietet drei verschiedene Spielmodi, die es jedem ermöglichen, Beas Reise im eigenen Tempo zu erleben. Der Abenteuermodus stellt Spieler und Spielerinnen mit allen Höhen und Tiefen vor die vollen Herausforderungen des Ranchlebens. Wer es etwas entspannter mag, kann im Gelegenheitsmodus die Welt erkunden, ohne unter Zeitdruck zu stehen. Und für alle, die es eilig haben, gibt es den Schnellmodus, in dem der Erfolg schneller erreicht wird. So findet jeder seinen eigenen Weg, die „Far, Far Range“ zu erobern.

Darüber hinaus gibt es einige praktische Features: Dank der Kompatibilität mit Controllern lässt sich das Spiel bequem vom Sofa aus steuern. Zudem unterstützt die App das Game Center mit Errungenschaften, die zum Weiterspielen motivieren. Ein besonderes Highlight: Der Fortschritt lässt sich nahtlos zwischen Android- und iOS-Geräten synchronisieren, was ideal für alle Personen ist, die auf mehreren Geräten zocken. Und mit der Optimierung für die iPhone 17-Generation ist das Spiel auch auf der neuesten Hardware bestens vorbereitet. Ein abschließender Trailer bei YouTube zeigt euch die Neuerscheinung nochmals im Detail.