appgefahren Ticker: Meldungen & Deals in KW23/2026 (4 News)

+++ 10:45 Uhr – Neuer Rallye-Channel für Zattoo +++

Mehr Auswahl für Motorsportbegeisterte: Zattoo erweitert sein kostenloses FAST-Channel-Angebot mit Rally.TV um Highlights und spektakuläre Szenen aus der internationalen Rallye-Welt. Der neue Channel ist ab sofort für alle Zattoo Nutzerinnen und Nutzer in Deutschland, Österreich und der Schweiz verfügbar.

+++ 10:00 Uhr – Noch ein neues Hue-Produkt +++

Nach den Leaks der vergangenen Wochen konnten wir ein weiteres neues Produkt von Philips Hue ausfindig machen. Die neue Play Stehleuchte wird es nicht nur als 135 Zentimeter große Variante geben, sondern interessanterweise auch als 122 Zentimeter große Version. Mehr dazu im Hueblog.

+++ 9:55 Uhr – Bald kein 2G mehr bei o2 +++

Eine kleine Randnotiz, die wohl nur die wenigstens von uns betreffen wird. o2 wird in der zweiten Jahreshälfte 2028 das 2G-Netz abschalten. Selbst wenn der Akku eures Nokia 3210 bis dahin durchhält – telefonieren und SMS sind dann nicht mehr möglich.

+++ 9:50 – Deckel drauf bei Sky und RTL +++

Jetzt ist alles in trockenen Tüchern. Die RTL Group hat Sky Deutschland im deutschsprachigen Raum zum 1. Juni 2026 final übernommen. Man darf gespannt sein, welche (hoffentlich positiven) Auswirkungen das in Zukunft haben wird.