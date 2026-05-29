Age of Empires II startet offiziell auf dem Mac

Eines der bekanntesten Strategiespiele überhaupt ist ab sofort erstmals nativ für macOS verfügbar. „Age of Empires II: Definitive Edition“ wurde gestern über Steam für den Mac veröffentlicht und richtet sich speziell an Geräte mit Apple Silicon. Damit erscheint der Strategiespiel-Klassiker nach vielen Jahren erstmals offiziell für Apples Plattform, ohne dass zusätzliche Lösungen wie Emulatoren oder virtuelle Maschinen notwendig sind.

Bei „Age of Empires II“ handelt es sich um ein Echtzeit-Strategiespiel, in dem Spieler historische Zivilisationen aufbauen, Rohstoffe sammeln, Armeen erstellen und gegnerische Reiche erobern. Die Definitive Edition basiert auf der ursprünglichen Version des Spiels, wurde jedoch technisch umfassend modernisiert. Enthalten sind unter anderem überarbeitete 4K-Grafiken, neue Animationen, ein remasterter Soundtrack sowie zahlreiche Verbesserungen beim Komfort und der Steuerung.

Age of Empires II erscheint mit Erweiterungen auf macOS

Die Mac-Version enthält direkt mehrere Erweiterungen. Zum Lieferumfang gehören „Lords of the West“, „Dynasties of India“ und „Dawn of the Dukes“. Zusätzlich stehen weitere DLCs separat zum Kauf bereit. Laut den Entwicklern soll die macOS-Version das vollständige Spielerlebnis der Windows-Version bieten. Die neue Mac-Version wurde speziell für aktuelle Apple-Hardware angepasst und läuft nativ auf Apple-Silicon-Prozessoren. Damit sollen sowohl bessere Leistung als auch eine optimierte Darstellung auf modernen Macs ermöglicht werden. Im Trailer könnt ihr euch einen Eindruck zum Gameplay verschaffen.

Der Titel kann ab sofort über Steam heruntergeladen werden. Das Game kostet 32,99 Euro. Eine zusätzliche Veröffentlichung im Mac App Store haben die Entwickler ebenfalls angekündigt. Diese soll jedoch erst später im Jahr erfolgen. Einen genauen Termin gibt es dazu aber noch nicht.