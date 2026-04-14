Das Apple MacBook Neo ist jetzt schon für 639 Euro erhältlich

Die allermeisten von uns nutzen einen Computer für absolut einfache Aufgaben. Die meisten davon ließen sich sicherlich auch mit dem iPhone oder iPad erledigen. Auf einem MacBook ist es mit Tastatur, Trackpad und vor allem macOS dann aber doch irgendwie bequemer. Teurer ist es dank des MacBook Neo nicht mehr – und mittlerweile kann sogar noch etwas mehr gespart werden.

Falls ihr nicht auf den Education-Rabatt von Apple zurückgreifen könnt, ist Amazon eine sehr gute Anlaufstelle. Dort bekommt ihr das MacBook Neo in Silber bereits für 639 Euro, also genau 60 Euro günstiger als bei Apple direkt.

Das MacBook Neo ist quasi allen Aufgaben gewachsen

639 Euro sollten gemessen an der Verarbeitungsqualität und dem Design des Geräts wohl ziemlich einzigartig sein. Aber wie sieht es mit der Leistung aus? Hier hat auch unser Test gezeigt, dass ihr euch absolut keine Sorgen machen müsst.

Das MacBook Neo ist allen Aufgaben gewachsen, die im normalen Alltag von normalen Menschen warten. Office und Internet? Absolut kein Problem. Einfache Bildbearbeitung mit Pixelmator ist ebenso problemlos möglich wie ein bisschen Video-Schnitt mit iMovie oder auch Final Cut. Hier merkt man vielleicht den einzigen großen Unterschied zu Maschinen mit Apples aktuellen M-Prozessoren: Der Export von Videos dauert einfach etwas länger. Und auch ein paar einfache Spiele aus dem App Store sind für das MacBook Neo am Ende des Tages kein Problem.

Das einzige Upgrade für das MacBook Neo gibt es in Form von 512 statt 256 GB Speicherplatz und einer zusätzlichen Taste mit Touch ID zum Entsperren und für Apple Pay. Das Modell kostet regulär 799 Euro, ist derzeit bei Amazon in der Farbe Indigo aber ebenfalls mit genau 60 Euro Rabatt für 739 Euro erhältlich. Das ist übrigens genau das Modell, das wir vor ein paar Wochen ebenfalls ausprobiert haben.