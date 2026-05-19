Apple Watch Ultra 4: Neues Design und neuer Sensor?

Während nächsten Monat erst einmal die WWDC-Keynote ansteht und Apple seine neue Software präsentiert, müssen wir uns auf neue Hardware wohl noch bis in den Herbst gedulden. Neben neuen iPhones wird es dann vermutlich die vierte Generation der Apple Watch Ultra geben. Und hier könnte sich so einiges tun, die DigiTimes herausgefunden haben will.

Nachdem die Uhr in den letzten Jahren nahezu unverändert blieb, soll es im anstehenden Herbst ein neues Design geben. Laut Marktanalysen soll das dafür sorgen, die Verläufe im Vergleich zum Vorjahr um 20 bis 30 Prozent anzukurbeln. Apple wird aber nicht nur an der Hülle, sondern auch an der Technik in der Apple Watch arbeiten.

DigiTimes geht davon aus, dass Apple die Blutdruckmessung mit der Apple Watch Ultra 4 weiter verfeinern wird. Die neueren Watch-Modelle bieten bereits Bluthochdruck-Mitteilungen, für diese werden allerdings über 30 Tage hinweg Pulsmuster und Herzdaten analysiert. Laut DigiTimes soll das neue Feature eine weiterentwickelte oder klinisch validierte Umsetzung dieser zugrunde liegenden Hardware sein. Aktuell soll die Funktion von der FDA, der US-amerikanischen Behörde für Lebens- und Arzneimittel, auf ihre Tauglichkeit geprüft werden.

Apple hat auch die Blutzuckermessung im Visier

Wie genau das Feature aussieht, werden uns die Experten rund um Mark Gurman in den kommenden Wochen sicherlich noch genauer erklären. Das nächste neue Feature steht danach schon in den Startlöchern: Nach dem Blutdruck will sich Apple auf die nichtinvasive Blutzuckermessung konzentrieren – auch das hat DigiTimes jetzt noch einmal betont.

Ich liebäugele ja schon seit einiger Zeit mit der Apple Watch Ultra, mein schmales Handgelenk war bisher aber nicht wirklich kompatibel – die Uhr sieht einfach zu groß aus. Daher hoffe ich ja immer, dass Apple möglichst alle Funktionen auch in die normale Apple Watch integriert.