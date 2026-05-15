Intel startet Testproduktion für Apple-Chips

Apple will wieder mit Intel zusammenarbeiten. Diesmal geht es jedoch nur um die reine Produktion von Chips für iPhone, iPad und Mac, um die Lieferkette breiter aufzustellen. Seit 2016 bezieht Apple alle Chips der A- und M-Serie von TSMC, allerdings läuft der zehnjährige Vertrag in diesem Jahr aus. Wie bereits berichtet, plant Apple, Intel wieder ins Boot zu holen. Das Unternehmen soll rund 10 Prozent der Produktion übernehmen.

So berichtet Apple-Analyst Ming-Chi Kuo, dass Intel mit kleinen Testläufen zur Herstellung von Chips in der unteren Preisklasse begonnen habe. Die Produktion soll in den kommenden Jahren hochgefahren werden, jedoch soll TSMC weiterhin rund 90 Prozent aller Chips herstellen.

Intel ist nur für die Produktion zuständig

Apple beauftragt Intel ausschließlich mit der Produktion, sodass die Entwicklung weiterhin komplett bei Apple liegt. Damit unterscheidet sich die neue Partnerschaft deutlich von der früheren Mac-Ära, in der von Intel entwickelte Prozessoren mit x86-Architektur zum Einsatz kamen. Da Apple seit dem Jahr 2020 auf eigene Chips setzt, hatte das Unternehmen die Zusammenarbeit mit Intel beendet.

Mit der Kooperation könnte Apple zudem bei der Trump-Regierung punkten, denn Intel produziert die Chips in den USA.