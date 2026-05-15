Logo von Intel

Intel startet Testproduktion für Apple-Chips

Gefertigt in den USA

FreddyKommentar schreiben zu Intel startet Testproduktion für Apple-Chips
Hinweis: Artikel enthält Affiliate-Links. Was ist das?

Apple M5 Pro und M5 Max

Apple will wieder mit Intel zusammenarbeiten. Diesmal geht es jedoch nur um die reine Produktion von Chips für iPhone, iPad und Mac, um die Lieferkette breiter aufzustellen. Seit 2016 bezieht Apple alle Chips der A- und M-Serie von TSMC, allerdings läuft der zehnjährige Vertrag in diesem Jahr aus. Wie bereits berichtet, plant Apple, Intel wieder ins Boot zu holen. Das Unternehmen soll rund 10 Prozent der Produktion übernehmen.

So berichtet Apple-Analyst Ming-Chi Kuo, dass Intel mit kleinen Testläufen zur Herstellung von Chips in der unteren Preisklasse begonnen habe. Die Produktion soll in den kommenden Jahren hochgefahren werden, jedoch soll TSMC weiterhin rund 90 Prozent aller Chips herstellen.


Intel ist nur für die Produktion zuständig

Apple beauftragt Intel ausschließlich mit der Produktion, sodass die Entwicklung weiterhin komplett bei Apple liegt. Damit unterscheidet sich die neue Partnerschaft deutlich von der früheren Mac-Ära, in der von Intel entwickelte Prozessoren mit x86-Architektur zum Einsatz kamen. Da Apple seit dem Jahr 2020 auf eigene Chips setzt, hatte das Unternehmen die Zusammenarbeit mit Intel beendet.

Mit der Kooperation könnte Apple zudem bei der Trump-Regierung punkten, denn Intel produziert die Chips in den USA.

Anzeige

Freddy
Freddy
Seit 2010 als (Mit)-Gründer dabei, habe ich die zahlreichen Gerüchte rund um neue Apple-Produkte immer im Blick. Im Bereich Smart Home teste ich liebend gerne Saug- und Wischroboter, schaue mir HomeKit- und Matter-Gadgets an und fülle unsere Social Media-Kanäle bei Instagram, TikTok und Threads mit Leben.

Mehr News lesen

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Copyright © 2026 appgefahren.de