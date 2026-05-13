Der neue Mova V70 Ultra Complete ist seit heute auf dem Markt erhältlich und hebt sich durch sein innovatives MaxiReachX-System von der Konkurrenz ab. Mit diesem System können Seitenbürste und Wischmopp besonders weit aus dem Gehäuse ausfahren: Die Seitenbürste erreicht bis zu 12 cm tief in Ecken, während der Mopp eine Reichweite von 16 cm bietet. Damit verspricht der Hersteller eine gründlichere Reinigung in schwer zugänglichen Bereichen, die herkömmliche Saugroboter oft auslassen.

Der Saug- und Wischroboter verfügt über eine Saugleistung von 40.000 Pa, die selbst großen Schmutz und Haare mühelos aufnimmt. Das StepMaster System 2.0 ermöglicht es ihm, Hindernisse wie Türschienen oder Stufen bis zu 9 cm Höhe zu überwinden. Zudem ist das Modell mit einem Anti-Tangle-Bürstensystem ausgestattet, das Verheddern von Haaren verhindert. Die FlexiPress Mop Pad-Technologie passt sich mit bis zu 15 N Abwärtsdruck und einer Drehzahl von 300 U/min an unebene Oberflächen an, um hartnäckige Flecken effizient zu entfernen.

Nachhaltigkeit durch beutelloses System

Ein weiteres Novum ist das EcoCyclone-System, ein beutelloser Staubbehälter, der ausgewaschen und wiederverwendet werden kann. Dies reduziert nicht nur die Wartungskosten, sondern auch den Abfall. Die Station reinigt zudem die Wischeinheit mit 100 °C heißer Waschbrett-Sterilisation, was Schimmel und Gerüche verhindert. Der Hersteller betont, dass der Staubbehälter bis zu 100 Tage ohne manuelles Entleeren auskommt.

Der Mova V70 Ultra Complete nutzt darüber hinaus eine KI-gestützte Hinderniserkennung, die über 300 Objekte identifizieren kann. Über die Begleit-App lassen sich Reinigungsbereiche gezielt festlegen oder Hindernisse definieren. Ein Ultraschallsensor erkennt Teppiche verschiedener Florhöhen und passt die Reinigung automatisch an, etwa durch Anheben des Mopps oder Verstärken der Saugkraft. Die FlexScope-Navigation ermöglicht zudem die Reinigung unter niedrigen Möbeln dank eines versenkbaren DToF-Sensors.

Akku und Fortsetzungsfunktion

Der 6.400 mAh-Akku sorgt für lange Reinigungszeiten. Dank der Smart-Schutz-Schnellladetechnologie lädt der Roboter 30 Prozent schneller als Vorgängermodelle, regelt Temperatur und Ladestrom und setzt die Reinigung nach dem Aufladen an der letzten Position fort. Die kompakte Bauhöhe von 88 mm ermöglicht es ihm, auch unter flachen Möbeln zu arbeiten.

Die unverbindliche Preisempfehlung des Mova V70 Ultra Complete liegt bei 1.399 Euro. Bis zum 22. Mai 2026 bietet der Hersteller einen Rabatt von 150 Euro sowie ein Zubehör-Kit im Wert von 169 Euro und eine dreijährige Garantie an. Damit reduziert sich der Einstandspreis auf 1.249 Euro. Der Roboter ist direkt beim Hersteller, bei Amazon und weiteren Händlern erhältlich.