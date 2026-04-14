Sea of Stars: Rollenspiel-Klassiker jetzt für iOS

Der Rollenspiel-Klassiker Sea of Stars (App-Store-Link) ist ab sofort auch für iOS verfügbar. Bereits 2023 ist der Titel im Retro-Stil für PC und Konsole erschienen. Nun feiert das Game, in dem ihr in die Rolle der beiden Kinder der Sonnenwende schlüpft, seine Premiere für mobile Geräte. Im App Store könnt ihr Sea of Stars für 8,99 Euro als Vollversion herunterladen und werbefrei sowie ohne weitere In-App-Käufe spielen.

Wer unter euch Sea of Stars bereits auf Konsole oder PC gespielt hat, wird feststellen, dass die mobile Version des Games inhaltlich identisch sind. Lediglich die Steuerung wurde in der mobilen Variante optimiert, sodass sie Touch-Gesten zulässt. Wie beschrieben, schlüpft ihr im Spiel in die Rolle der beiden Kinder der Sonnenwende. Diese verfügen über die magische Kraft der Sonne und des Mondes. Im Spiel gilt es, diese Kräfte zu kombinieren und euren Gegenspieler, den Alchemisten „Flashmencer“ zu besiegen.

Die Kämpfe im Spiel erfolgen klassisch rundenbasiert, wurden jedoch um einige neuere Mechaniken angereichert. So sind neben Kombos und Boosts auch Angriffstechniken möglich, die sich gezielt timen lassen. Auch verzichtet das Spiel in Sachen Bewegung auf das Kachelsystem, was ein freies und vor allem nahtloses Bewegen durch die Spielwelt möglich macht. Neben dem Main Quest könnt lässt sich im Spiel zudem die Zeit mit kleinere Aufgaben wie Kochen oder Angeln vertreiben.

Im Game-Trailer könnt ihr euch einen Eindruck zum Spiel verschaffen:

Sea of Stars steht zum Download bereit

Sea of Stars steht ab sofort im App Store zum Download bereit. Die Vollversion bekommt ihr für einmalig 8,99 Euro. Eine deutsche Lokalisation ist vorhanden. Zum Spielen benötigt ihr ein iPhone oder iPad, auf dem mindestens iOS bzw. iPadOS 15.0 laufen. Die Entwickler weisen außerdem darauf hin, dass einige Geräte aufgrund ihres zu niedrigen RAMs möglicherweise kein flüssiges Spielerlebnis ermöglichen. Folgende Apple-Geräte sind betroffen: iPhone XR, iPhone SE 2. Generation, iPad mini 5, iPad Air 3 und iPad 8 und 9. Zudem benötigt ihr 3 GB freien Speicherplatz, um das Game herunterladen zu können.