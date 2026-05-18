Apple kündigt WWDC-Fahrplan an und versendet Medien-Einladungen

Apple hat offiziell den Ablaufplan für die diesjährige Entwicklerkonferenz bekannt gegeben. Die Worldwide Developers Conference 2026, besser bekannt als WWDC, startet am 8. Juni und läuft bis zum 12. Juni. Parallel dazu verschickt der Konzern bereits Einladungen an ausgewählte Medienvertreter, die die Eröffnungs-Keynote direkt aus dem Apple Park verfolgen dürfen.

Damit bestätigt Apple zugleich den traditionellen Startzeitpunkt der Präsentation. Die große Auftaktveranstaltung beginnt erneut um 10 Uhr morgens nach pazifischer Zeit. Für Zuschauer und Zuschauerinnen in Deutschland bedeutet das einen Start um 19 Uhr deutscher Zeit.

Wie gewohnt setzt Apple dabei auf einen weltweiten Livestream. Die Keynote wird sowohl auf der offiziellen Apple-Webseite als auch über die Apple-TV-App und den YouTube-Kanal des Unternehmens übertragen.

Entwickler bekommen erneut tiefe Einblicke in Apples Zukunft

Doch die WWDC besteht längst nicht mehr nur aus der bekannten Eröffnungs-Keynote. Direkt im Anschluss plant Apple erneut zahlreiche Inhalte für Entwickler und Entwicklerinnen bereitzustellen. Besonders wichtig dürfte dabei die sogenannte „Platforms State of the Union“ werden, die noch am selben Tag stattfindet.

Dort geht Apple traditionell deutlich tiefer auf technische Neuerungen ein und erklärt, wie neue Funktionen künftig in Apps integriert werden können. Außerdem veröffentlicht der Konzern nach der Präsentation zusätzliche Videos, Dokumentationen und Tutorials.

Über die gesamte Woche hinweg organisiert Apple zudem verschiedene digitale Group Labs sowie Frage-und-Antwort-Runden mit Ingenieuren und Designern des Unternehmens. Entwickler erhalten dadurch nicht nur erste Einblicke in die kommende Softwaregeneration, sondern können auch direkt mit den verantwortlichen Teams sprechen.

iOS 27 und eine völlig neue Siri stehen im Mittelpunkt

Besonders spannend dürfte allerdings die neue Software-Offensive werden. Auf der WWDC 2026 wird Apple unter anderem erstmals iOS 27, iPadOS 27 sowie macOS 27 offiziell vorstellen. Darüber hinaus werden weitere Plattformen des Unternehmens ebenfalls aktualisiert.

Im Zentrum der Aufmerksamkeit steht jedoch Siri. Laut bisherigen Informationen arbeitet Apple an einer umfassend modernisierten Version des Sprachassistenten. Siri soll künftig deutlich intelligenter agieren und sich stärker wie moderne KI-Chatbots verhalten. Damit reagiert Apple auf die wachsende Konkurrenz rund um generative KI-Systeme.

Die WWDC 2026 könnte somit eine der wichtigsten Entwicklerkonferenzen der vergangenen Jahre werden — insbesondere dann, wenn Apple tatsächlich den lange erwarteten KI-Neustart für Siri präsentiert.