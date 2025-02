Soundcore Liberty 4 Pro: AirPods Pro-Alternative kostet nur noch 109 Euro

Vor ein paar Wochen haben wir uns die neuen Soundcore Liberty 4 Pro genauer angeschaut und haben schon damals eine Empfehlung ausgesprochen. Im Vergleich zu den AirPods Pro verzichtet man zwar auf die nahtlose Integration im Apple-Kosmos, dafür bekommt man mit den Soundcore Liberty 4 Pro aktuelle In-Ears zum guten Kurs.

Das Ladecase der Liberty 4 Pro bietet ein kleines Display mit einer Touch-Steuerung, um beispielsweise die ANC-Modi zu wechseln, ohne das iPhone nutzen zu müssen. Aufladen kann man das Case und die In-Ears via USB-C oder kabellos. Mit dem integrierten 5C-Akku reichen 5 Minuten aus, um vier weitere Stunden Musik hören zu können. Ingesamt gibt es eine kombinierte Akkulaufzeit von bis zu 40 Minuten, mit ANC sind es immer noch gute 30 Minuten. Auf dem Display könnt ihr die Restlaufzeit ablesen.

Viele Einstellungen per App

In der Soundcore-App gibt es zahlreiche Einstellungen, unter anderem kann man sogar den Luftdruck im Flugzeugmodus ausgleichen, was eine spürbare Anpassung ist. Smart Chat, Trage-Erkennung, adaptive Schalldämpfung oder HearID-Klangtest sind Sachen, die man vielleicht nicht unbedingt braucht, aber dennoch an Bord sind.

Wir haben den Sound der Soundcore Liberty 4 Pro als sehr klar beschrieben, wobei im Vergleich zu den AirPods Pro weniger Bass vorhanden ist. Hier macht sich der Equalizer bezahlt, denn ihr könnt den Klang euren eigenen Vorlieben einfach anpassen. Die Geräuschunterdrückung ist klasse und auf einem Niveau mit den AirPods Pro. Beim Transparenz-Modus hat Apple immer die Nase vorn.

Klickt euch gerne noch einmal in unseren Test und Vergleich. Die neuen Soundcore Liberty 4 Pro sind preislich unschlagbar, vor allem jetzt, da sie noch einmal reduziert erhältlich sind. Die Farben Weiß Matt, Schwarz Matt und Schwarz Hochglanz kosten nur noch 109 Euro statt 130 Euro.