iOS 27: Die KI-Funktionen der Kamera- und Fotos-App

Bevor Apple selbst den Vorhang lüftet und iOS 27 Anfang Juni offiziell auf der WWDC vorstellt, greift Mark Gurman von Bloomberg dem Ganzen vorab und leakt munter weiter. Nachdem schon erste nachgestellte Screenshots der kommenden Siri-App aufgetaucht sind, folgt nun ein detaillierter Blick auf Apples Pläne für die Kamera- und Fotos-App. Aber auch hier gilt weiterhin: Bestätigt ist noch nichts.

Da die Akzeptanz der „Visuellen Intelligenz“ in der aktuellen Fassung gering zu sein scheint, denkt Apple um und will die Funktion direkt in die Kamera-App integrieren. Während man die Funktion bisher nur über die Kamerataste starten konnte, soll man mit iOS 27 direkt in der Kamera-App damit interagieren können. Apple will die Funktion für die breite Masse tauglich machen, denn in Zukunft werden Produkte erwartet, bei denen die visuelle Intelligenz eine tragende Rolle spielen könnte. Darunter smarte Brillen sowie mit Kameras ausgestattete AirPods.

Kamera- und Fotos-App unter iOS 27 mit neuen Funktionen

Während iOS 26 die Kamera-App noch einmal auf das Wesentliche reduziert hat, will Apple mit iOS 27 offenbar wieder mehr Freiheit bieten. Es scheint fast sicher zu sein, dass sich die Kamera-App unter iOS 27 an die eigenen Bedürfnisse anpassen lässt. Unter anderem sollen sich am oberen Displayrand eigene Shortcuts anlegen lassen, sodass die Standard-Kamera-App auch für Hobbyfotografen und Profis interessanter wird.

Darüber hinaus stellt Apple für die Fotos-App neue KI-Funktionen bereit, die schon vorab durchgesickert sind:

„ Extend “ erinnert dabei stark an generatives Füllen aus Programmen wie Photoshop. Die Funktion soll zusätzliche Bildinhalte außerhalb des ursprünglichen Bildausschnitts erzeugen können.

“ erinnert dabei stark an generatives Füllen aus Programmen wie Photoshop. Die Funktion soll zusätzliche Bildinhalte außerhalb des ursprünglichen Bildausschnitts erzeugen können. „ Enhance “ konzentriert sich dagegen auf automatische Optimierungen. Farben, Beleuchtung und die allgemeine Bildqualität sollen damit sichtbar verbessert werden.

“ konzentriert sich dagegen auf automatische Optimierungen. Farben, Beleuchtung und die allgemeine Bildqualität sollen damit sichtbar verbessert werden. Mit „Reframe“ möchte Apple außerdem räumliche Fotos flexibler machen. Nutzer könnten die Perspektive eines Spatial-Fotos nachträglich verändern, obwohl das Bild bereits aufgenommen wurde.

Ob die erweiterte Fotobearbeitung mit natürlichen Sprachbefehlen schon zum Start kommt, ist ungewiss. Mit einfachen Sprachbefehlen könnten Bilder bearbeitet, angepasst, gedreht oder zugeschnitten werden.

iOS 27 erblickt am 8. Juni das Licht der Welt

Während wir derzeit nur spekulieren, gibt es am 8. Juni Gewissheit, denn dann stellt Apple iOS 27 offiziell auf der diesjährigen WWDC vor.