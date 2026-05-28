Nachgestellte Screenshots zeigen neue Siri-App in iOS 27

Kurz vor der offiziellen Vorstellung von iOS 27, die bekanntlich auf der WWDC 2026 stattfindet, sind nachgestellte Screenshots durchgesickert, die die neue Siri-App und deren Funktion „Suchen oder Fragen“ zeigen. Verantwortlich für diesen Leak ist der bekannte Apple-Blogger Mark Gurman von Bloomberg.

Dabei handelt es sich nicht um offizielle Screenshots, sondern um nachgestellte Bilder, die auf durchgesickerten Informationen basieren. Apples große KI-Offensive wird von der neuen Siri-App begleitet, die sowohl einen Text- als auch einen Sprachmodus anbietet. Die App ermöglicht wechselseitige Unterhaltungen, wie man sie bereits von etablierten Chatbot-Apps kennt.

So soll die Oberfläche der neuen Siri-App aussehen

Wie schon zuvor berichtet, kommt die App in einem dunklen Design daher, das ein Eingabefeld mit „Frag Siri“ am unteren Displayrand bietet. Über das Mikrofonsymbol lässt sich schnell in den Sprachmodus wechseln, während mit der kleinen Büroklammer auch Foto- und Dateiuploads möglich sind. Darüber hinaus ist eine Historie verfügbar, die vergangene Unterhaltungen speichert.

Auch die Darstellung der Ergebnisse wird deutlich moderner. Statt einfacher Textantworten zeigt Siri umfangreiche Informationskarten mit Bildern, Nachrichten, Wetterdaten, Sportergebnissen oder persönlichen Informationen aus Kalender, Kontakten und Nachrichten.

Darüber hinaus soll Siri intelligenter mit Kontext umgehen können. Wer beispielsweise nach freien Terminen fragt, bekommt automatisch Überschneidungen angezeigt. Ebenso soll die KI E-Mails oder Notizen auf Basis persönlicher Daten und Web-Informationen formulieren können.

Offizielle Vorstellung erfolgt am 8. Juni

Obwohl es sich bislang um unbestätigte Informationen und Screenshots handelt, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass die Siri-App so oder in ähnlicher Form erscheinen wird. Die offiziell Vorstellung erfolgt dann am 8. Juni.