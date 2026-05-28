Amazon übernimmt Apples Anteil an Globalstar

Dass Amazon seine Satellitenstrategie weiter ausbauen und im Zuge dessen das Unternehmen Globalstar übernehmen wird, haben wir hier im Blog schon einmal thematisiert. Nun wurde bekannt, dass Amazon auch den bisherigen Anteil von Apple an dem Unternehmen übernehmen will. Der Deal verändert die Infrastruktur hinter den Satellitenfunktionen von iPhone und Apple Watch, was Nutzer aber vermutlich nicht zu spüren bekommen.

Laut Unterlagen bei der US-Behörde FCC soll Amazon eine neue Tochtergesellschaft gründen, die Globalstar vollständig integriert. Dabei übernimmt Amazon auch die rund 20 Prozent Beteiligung, die Apple bislang an Globalstar gehalten hat. Apple hatte mehrere hundert Millionen Dollar in das Unternehmen investiert, um Funktionen wie „Notruf SOS via Satellit“, Nachrichten über Satellit oder „Wo ist?“ auf dem iPhone zu ermöglichen.

Amazon und Apple setzen bei Satellitenfunktionen weiter auf Zusammenarbeit

Amazon bestätigte, dass bestehende Satellitenfunktionen auf iPhone und Apple Watch weiterhin unterstützt werden. Künftig sollen diese Dienste aber über Amazons eigenes Satellitennetzwerk „Amazon Leo“ laufen, das bereits seit einiger Zeit aufgebaut wird. Das Unternehmen und Apple haben die weitere Zusammenarbeit beschlossen. Für Nutzer soll sich zunächst wenig ändern. Funktionen wie Notrufkommunikation außerhalb des Mobilfunknetzes, Satelliten-Nachrichten oder die Standortübertragung bleiben weiterhin verfügbar. Im Hintergrund tauscht Apple jedoch seinen bisherigen Infrastrukturpartner aus.

Die Übernahme von Globalstar durch Amazon soll nach aktuellem Stand 2027 abgeschlossen werden, sofern die zuständigen Behörden zustimmen. Der Deal wird auf mehr als elf Milliarden US-Dollar geschätzt. Amazon verfolgt damit das Ziel, sein Satellitengeschäft deutlich auszubauen und stärker mit direkten Smartphone-Verbindungen zu verknüpfen. Für Apple bedeutet die neue Partnerschaft vor allem mehr Planungssicherheit bei zukünftigen Satellitenfunktionen. Gleichzeitig erhält Amazon durch die Zusammenarbeit Zugang zu einem der wichtigsten Smartphone-Ökosysteme der Welt.