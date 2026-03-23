Der Nachfolger von Ambilight+Hue funktioniert mit Matter-Leuchtmitteln

Viele Jahre lang war Ambilight+Hue eine einfache Möglichkeit, die Ambilight-Beleuchtung eines Philips-Fernsehers auf das ganze Wohnzimmer hinweg auszuweiten. Doch bereits 2023 wurde die beliebte Funktion aus den neuen Fernsehern verbannt. Nun steht ein Nachfolger in den Startlöchern: Das neue AmbiScape soll dank einer direkten Anbindung an Matter besonders vielseitig sein.

Auf einem großen Launch-Event von TP Vision, dem Hersteller der Philips-Fernseher, konnten wir die ersten Eindrücke von AmbiScape sammeln. Das haben wir natürlich auch in einem kleinen Video für euch festgehalten, in dem wir auch noch einmal erklären, warum die Verbindung zwischen den Fernsehern von Philips und den smarten Lampen von Philips Hue nicht ganz einfach ist.

Alle Infos zum neuen AmbiScape in einem Video zusammengefasst

Das neue AmbiScape startet 2026 auf allen neuen OLED-Modellen der 8000er-Serie sowie dem neuen Mini-LED-TV aus der 981er-Serie. Das sind allesamt höherpreisige Modelle, in den preiswerteren TVs wird AmbiScape vorerst nicht zum Einsatz kommen.

Mit jedem Fernseher können bis zu 10 Matter-Leuchtmittel per WLAN gekoppelt werden. Eine Synchronisierung ist allerdings nur mit maximal vier Lampen möglich. Angeblich aufgrund von Performance-Gründen der TV-Prozessoren. Als kleine Erinnerung: Mit Ambilight+Hue konnten bis zu zehn Leuchtmittel synchronisiert werden.

E27-Lampen von Philips Hue, Nanoleaf, WiZ, Ikea oder Osram wurden dabei von TP Vision getestet und optimiert, um eine bestmögliche Kompatibilität mit AmbiScape zu bieten. Aber auch andere Leuchtmittel und Hersteller können verbunden werden, dann allerdings mit möglicherweise nicht ganz perfekter Abstimmung.

Bei einer Sache habe ich aktuell noch ein wenig Bauchschmerzen: Die Verzögerung der Synchronisation zwischen TV-Bild und Licht soll bei rund einer halben Sekunde liegen – angeblich aufgrund der Matter-Anbindung. Das könnte bei actionreichen Szenen schon unangenehm sein.

Bis zum Start von AmbiScape ist noch etwas Geduld gefragt

Noch ist ein wenig Geduld gefragt, bis die neuen Fernseher auf den Markt kommen. Die ersten Modelle sollen im Juli im Handel erhältlich sein. Einige ausgewählte Modelle, wie etwa der MLED981 mit RGB Mini-LED kommen sogar erst im Oktober. Interessant ist dabei: Das erst kürzlich vorgestellte Ambilight Plus ist in keinem der neuen Geräte verbaut. Auch konkrete Preise hat der Hersteller bisher nicht genannt.