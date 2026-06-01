Aetherion Pro: Flaggschiff-Projektor von AWOL Vision jetzt erhältlich

Ich habe mich auf der CES in Las Vegas Anfang des Jahres ja schon ein bisschen verliebt. Zu gerne würde ich bei mir zuhause einen Ultra-Kurzdistanz-Projektor wie den Aetherion Pro von AWOL Vision ausprobieren. Leider gibt das Sparschwein aktuell nicht sonderlich viel her, aber vielleicht sieht es bei euch ja anders aus. Dann könnt ihr die Neuerscheinung ab sofort direkt bei Amazon oder dem Hersteller bestellen.

Für den nackten Projektor bezahlt ihr 2.799 Euro. Direkt bei Amazon könnt ihr den Aetherion Pro mit einer 100 bis 150 Zoll großen, feststehenden Leinwand für jeweils 2.949 Euro bestellen. Im hauseigenen Online-Shop AWOL Vision gibt es noch Bundles mit einer bodenaufsteigenden Leinwand für 3.299 Euro (100 Zoll) oder 3.499 Euro (120 Zoll). Wenn ihr wollt und die passende Leinwand habt, geht aber durchaus noch mehr.

Maximale Helligkeit des Aetherion Pro liegt bei 2.600 Lumen

Der Aetherion Pro projiziert Bilddiagonalen von bis zu 200 Zoll aus kürzester Distanz und ermöglicht so ein Kinoerlebnis im eigenen Wohnzimmer. Die integrierte RGB-Triple-Laser-Lichtquelle kombiniert rotes, grünes und blaues Laserlicht direkt, wodurch besonders lebendige Farben, eine hohe Farbpräzision sowie eine Farbraumabdeckung von 110 Prozent Rec.2020 erreicht werden sollen.

Die maximale Helligkeit beträgt 2.600 Lumen und das Kontrastverhältnis 6.000:1. Damit solltet ihr auch noch ein gutes Bild bekommen, wenn das Wohnzimmer nicht ganz abgedunkelt ist und noch Restlicht vorhanden ist. Für eine ordentliche Darstellung bei Tageslicht dürfte die maximale Helligkeit aber wohl nicht ausreichen.

Dann gibt es noch ganz viele weitere technische Daten, wie etwa eine Ultra-Niedrig-Latenz von bis zu 1 Millisekunde oder die integrierte Anti-RBE-Technologie zur Reduzierung des Regenbogeneffekts. Viel lieber würde ich den Aetherion Max mal selbst ausprobieren und mir den einen oder anderen Film ansehen – dann könnte ich euch sicherlich bessere Eindrücke liefern. Bis dahin muss erst einmal das folgende YouTube-Video ausreichen.