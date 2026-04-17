Prime Video: Amazon verleiht wieder Filme für 99 Cent

Das Wochenende ist gerettet, zumindest wenn ihr Prime-Mitglied seid und Lust auf einen Filmabend habt. Heute gibt es bei Amazon nämlich wieder eine riesige Auswahl an Leihfilmen für nur 99 Cent. Wenn ich mich nicht verzählt habe, dürften es über 300 Stück sein. Hier gelangt ihr direkt zur Aktionsseite.

Letztlich habe ich einen Gratis-Film bei Prime geschaut und war dann doch schon sehr genervt, dass es auch zwischendrin zuunmöglichenm Momenten kleine Werbeblöcke gab. Bei den Leihfilmen gibt es keine Werbung. Da bezahle ich die 99 Cent doch wirklich liebend gerne.

Heute Abend werde ich mich vermutlich mit meinem Sohn zu einem kleinen Filmabend verabreden – als kleiner Detektiv ist Die Pfefferkörner perfekt für ihn geeignet. Ich schaue gerne mit, auch wenn es natürlich nicht mehr die Darsteller von früher sind. Solltet ihr dank Artemis 2 und dem Kinofilm der Astronaut mit Ryan Gosling derzeit im Weltraum-Fieber sein, dann ist der für zwei Oscars nominierte Passengers genau die richtige Wahl.

Und für alle andere Geschmäcker dürfte wohl auch etwas dabei sein, immerhin ist die Auswahl wieder riesig. Schaut am besten selbst auf der Aktionsseite vorbei und sucht euch euren Wunschfilm aus – direkt ansehen müsst ihr ihn danach ja nicht.

So funktioniert der 99-Cent-Filmabend bei Amazon

Wie gewohnt gelten die bekannten Regeln: Für kurze Zeit könnt ihr ausgewählte Filme für nur 99 Cent ausleihen. Ihr müsst die Filme jedoch nicht sofort nach dem Leihen anschauen – dafür habt ihr 30 Tage Zeit. Sobald ihr jedoch mit dem Film beginnt, bleiben euch 48 Stunden, um ihn fertig zu schauen. Danach wird der Zugriff automatisch beendet. Diese Regelung ist bei den meisten Streaming-Diensten ähnlich. Wichtig: Das Angebot gilt ausschließlich für Amazon Prime-Mitglieder.

Das Ausleihen ist einfach: Loggt euch in euren Amazon-Account ein und wählt den gewünschten Film über euren bevorzugten Browser. Anschließend könnt ihr den Film auf einer Vielzahl von Geräten abspielen, darunter Kindle Fire HD, iPad, iPhone, Android-Geräte, PS3, PS4, PS5, Xbox-Konsolen, Wii und Wii U, Smart-TVs, Blu-ray-Player sowie PCs und Macs. Auch Fire TV und Fire TV Stick werden unterstützt. Außerdem ist Prime Video inzwischen ab der dritten Generation auch für Apple TVs verfügbar, was die Nutzung noch bequemer macht.