WhatsApp plant neues Design für die Mac-App

WhatsApp arbeitet offenbar an einer größeren optischen Überarbeitung seiner Mac-Anwendung. Laut Informationen von WABetaInfo testet Meta derzeit eine neue Benutzeroberfläche im „Liquid Glass“-Stil, die sich stärker an der aktuellen Designsprache von Apple orientieren soll. Die Änderungen befinden sich noch in Entwicklung. Wann das Update der App erscheinen soll, ist bislang unklar.

Mit dem geplanten Redesign möchte WhatsApp die Mac-App optisch stärker an aktuelle Versionen von macOS anpassen. Im Mittelpunkt stehen dabei transparente Oberflächen, weichere Übergänge und glasähnliche Effekte, die an Apples eigenes Liquid-Glass-Design erinnern. Erste Vorschauen zeigen, dass sowohl Navigationsbereiche als auch Bedienelemente überarbeitet werden sollen, um moderner und einheitlicher zu wirken.

Ziel ist es laut WABetaInfo, die App besser mit der aktuellen Apple-Optik zu harmonisieren und ein konsistenteres Erscheinungsbild zwischen den einzelnen WhatsApp-Versionen zu schaffen. Denn für die iOS-Version von WhatsApp ist ein Liquid-Glass-Design ebenfalls in Arbeit und soll mit einem der nächsten Updates ausgerollt werden. In diesem sollen die Tab-Leiste, Chat-Ansichten, Reaktionsmenüs und weitere Oberflächenelemente angepasst werden. Für die Mac-App scheint Meta nun die gleichen Designideen zu übernehmen.

Aktuell befindet sich die neue Oberfläche der Mac-App aber noch in einer frühen Entwicklungsphase. WABetaInfo zufolge ist das Design bislang nicht für Beta-Tester freigeschaltet. Einen konkreten Veröffentlichungstermin gibt es ebenfalls noch nicht. Die bisherigen Informationen stammen aus internen Vorabversionen der Anwendung, in denen erste Bestandteile des neuen Designs entdeckt wurden.

WhatsApp passt sich Apples Design an

Mit der geplanten Überarbeitung würde Meta die WhatsApp-Mac-App deutlich näher an die aktuelle Gestaltung moderner Apple-Anwendungen bringen. Ob das vollständige Liquid-Glass-Design später für alle Nutzer verfügbar sein wird, bleibt allerdings noch offen. Meta hat die Änderungen bislang nicht offiziell angekündigt.