Bluesky integriert Langform-Inhalte: Neue Konkurrenz für Artikel bei X

Bluesky (App Store-Link) wagt den nächsten Schritt in Richtung eines offenen, dezentralen Social Webs und setzt dabei auf Langform-Inhalte, um gegen Elon Musks X, ehemals als Twitter bekannt, zu bestehen. Während X die eigene „Articles“-Funktion exklusiv Personen mit kostenpflichtigem Abonnement und Unternehmen vorbehält, geht Bluesky einen anderen Weg: Das soziale Netzwerk integriert nun laut eines neuen Blogbeitrags Standard.site, ein Community-Projekt, das auf demselben AT-Protokoll basiert wie Bluesky selbst. Damit können Nutzer und Nutzerinnen ab sofort nicht nur kurze Mikroblogs, sondern auch Artikel, Blogbeiträge und Newsletter direkt in der App entdecken.

Die neue Funktion, die mit der Version 1.122 der Bluesky-App eingeführt wurde, ermöglicht den Zugriff auf Inhalte aus dem wachsenden Ökosystem der AT-Protokoll-basierten Plattformen, das sich unter dem Namen „Atmosphere“ zusammenfindet. Dazu zählen Dienste wie Leaflet.pub, pckt.blog und Offprint.app, die sich gezielt an unabhängige Autoren und Autorinnen sowie Verleger richten. Diese können ihre Inhalte selbst verwalten und über das offene Netzwerk verbreiten. Zunächst erscheinen die Langform-Inhalte als dynamische Link-Karten in einer erweiterten Vorschau, die Bluesky als ersten Schritt bezeichnet. Weitere Verbesserungen sind bereits angekündigt.

Die Integration von Standard.site ist nicht die erste Erweiterung von Bluesky durch externe Projekte. Bereits im Februar ermöglichte das Startup durch die Einbindung des Messaging-Dienstes Germ den ersten privaten Nachrichtenversand direkt aus der Bluesky-App heraus. Diese strategische Öffnung zeigt, wie Bluesky seine technologische Infrastruktur nutzt, um die Grenzen zwischen einzelnen Anwendungen zu verwischen. Gleichzeitig profitieren Drittanbieter von der Reichweite der Plattform, die aktuell rund 44,5 Millionen registrierte User zählt.

Mittlerweile mehrere PDS für Bluesky verfügbar

Die Erweiterung um Langform-Inhalte folgt auf die Ankündigung von WordPress Anfang Mai, ein Plugin anzubieten, mit dem jede WordPress-Website Beiträge direkt in der Atmosphere veröffentlichen kann. Dieses Plugin nutzt ebenfalls die Lexikon-Einträge von Standard.site, wodurch Blogbeiträge nicht nur als Links, sondern als native Daten im AT-Protokoll verfügbar werden. Theoretisch könnte damit jede kompatible App WordPress-Inhalte direkt anzeigen, was als großer Meilenstein für die Vision eines offenen, vernetzten Webs gesehen wird.

Blueskys Ansatz steht im krassen Gegensatz zu X, wo Inhalte, ob kurz oder lang, in der App isoliert bleiben und nur über Einbettungen an anderen Orten im Web sichtbar werden. Während X mit seinen 550 Millionen monatlich aktiven Nutzern und Nutzerinnen eine enorme Reichweite bietet, setzt Bluesky auf Dezentralisierung und Offenheit. Personen können hier zwischen verschiedenen persönlichen Datenservern (PDS) wechseln, von denen es mittlerweile mehrere gibt, darunter EuroSky, BlackSky und NorthSky.

Neben der Langform-Integration bringt das Update 1.122 weitere Neuerungen mit sich: Ein überarbeiteter GIF-Picker und Foto-Viewer sollen die Nutzererfahrung verbessern, während erweiterte Moderationskennzeichnungen auf Kontoebene mehr Transparenz schaffen. Zudem wurde ein Fehler behoben, der auf iOS dazu führte, dass einige Video-Uploads unbemerkt verloren gingen. Mit diesen Schritten wird immer deutlicher, wie Bluesky sein Ökosystem ausbaut: Nicht durch exklusive Features, sondern durch die Integration offener Standards und die Zusammenarbeit mit der Community.