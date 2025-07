MySportFriend: Neue Leute kennenlernen bei über 30 unterstützten Sportarten

Wer kennt es nicht: Man möchte aktiv sein, aber im Freundeskreis hat gerade niemand Zeit, oder der Partner bzw. die Partnerin kann sich für die eigenen Lieblingssportarten nicht begeistern. Genau an dieser Stelle setzt eine neue App an: MySportFriend will sportbegeisterte Menschen ganz unkompliziert vernetzen, für gemeinsame Aktivitäten, Motivation und neue Kontakte.

Im Gegensatz zu klassischen Dating-Plattformen steht bei MySportFriend der Sport mit all seinen positiven Effekten im Mittelpunkt. Das Team um Entwickler Manuel Forster hat mehr als ein Jahr an der Anwendung gearbeitet und hat bereits Anfragen vom Bayerischen Fußballverband sowie Sportstätten für eine Kooperation erhalten.

MySportFriend (App Store-Link) steht als kostenlose App für das iPhone im deutschen App Store zum Download bereit. Die Anwendung nimmt rund 33 MB an freiem Speicherplatz in Anspruch, zudem sollte man mindestens iOS 18.0 oder neuer auf dem Apple-Smartphone installiert haben. Finanziert wird MySportFriend über ein kostenpflichtiges Abo, das mit 4,99 Euro/Monat bzw. 49,90 Euro/Jahr zu Buche schlägt.

Die Neuerscheinung vernetzt sportbegeisterte Menschen in insgesamt über 30 verschiedenen Sportarten und unterschiedlichen Niveaus. Mit wenigen Klicks in der App findet man Trainingspartner, Spielgegner oder Begleitungen für unterschiedlichste sportliche Unternehmungen – ganz ohne Verpflichtung, kostenfrei und abgestimmt auf das eigene Fitnesslevel. Die Bandbreite reicht vom Neuling bis zum Profi, vom gemütlichen Spaziergang bis zum ambitionierten Wettkampftraining.

Die Idee für die App hatte Gründer Manuel Forster im Urlaub: „Ich war joggen in einer fremden Gegend und dachte mir: Wie praktisch wäre es jetzt, jemanden zu haben, der mir schöne Laufstrecken zeigen kann.“ Gemeinsam mit seinem langjährigen Freund Kai Wilhelm entwickelten sie das Konzept für die MySportFriend-Plattform.

Interessierte Sportfans im Umkreis von 50 Kilometern

In MySportFriend erstellt man zunächst ein Profil mit den bevorzugten Sportarten und der jeweiligen Leistungsstufe. Dabei können sich sowohl Personen mit ähnlichem Leistungsniveau zusammenschließen, als auch Anfänger mit Fortgeschrittenen oder Profis – beispielsweise, um voneinander lernen und etwas beibringen zu können.

Im Anschluss gibt man den Standort an, schon werden in der App interessierte Sportfans in der Umgebung mit einem Radius von 50 Kilometern angezeigt. Dann kann man einem sogenannten „Spiel“ beitreten: Eine Aktivität vom spontanen Tennismatch bis zur geplanten Wochenend-Wanderung. Oder man erstellt selbst ein Spiel und lädt so Interessierte ein. Das kann dann auch in einer Sportart sein, die sich noch nicht im Portfolio befindet.

Zur kostenlosen Basisversion der App gibt es für alle, die viel unterwegs sind und noch gezielter nach Sportpartnern suchen möchten, die oben bereits erwähnte Premiumversion. Ab 4,99 Euro im Monat stehen erweiterte Funktionen zur Verfügung: Beispielsweise werden an jedem Ort geplante Aktivitäten und Spiele angezeigt, was ideal für Geschäfts- oder Urlaubsreisen ist. Zudem gibt es per Abo die Möglichkeit, mit möglichen Sportpartnern ganz einfach über eine Chat- oder Gruppenchat-Funktion in Kontakt zu treten, um Sporttreffen noch besser abstimmen zu können.

In Zukunft sollen in MySportFriend neben dem Freizeitsport beispielsweise auch Vereine integriert werden. Diese können über die App ihr vielfältiges Angebot bekannt machen und so neue Mitglieder generieren. Aktuell sieht es in meinem norddeutschen Bereich für entsprechende „Spiele“ und Sport-Matches noch schlecht aus, aber wer weiß – vielleicht ändert sich dieser Umstand ja schon bald.