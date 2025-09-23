MatchTimerPro: Neue App für Zeitmanagement beim Sport gelauncht

Mit MatchTimerPro (App-Store-Link) ist nun eine App im App Store gestartet, die sich an Schiedsrichter, Trainer und Sportbegeisterte richtet und das Zeitmanagement im Sport vereinfachen möchte. Die für Apple Watch und iPhone verfügbare Anwendung bietet präzise Zeitmessungen, smarte Alarmfunktionen und ein übersichtliches Design.

MatchTimerPro verspricht eine sekundengenaue Zeitmessung für diverse Sportarten, wie Basketball, Fußball und Co. anzubieten. Darüber hinaus kommt die App mit smarten Alarmen, die auch dann ausgelöst werden, wenn der „Nicht stören“-Modus aktiviert ist. Der Alarm ist dabei sowohl visuell, akustisch und als Vibration zu vernehmen.

Auch eine Apple-Watch-Integeration ist an Bord, die eine nahtlose Synchronisation zwischen iPhone und Watch verspricht. MatchTimerPro lässt sich aber auch nur auf einem der beiden Geräte nutzen. Ihr braucht also nicht zwingend ein iPhone UND eine Apple Watch.

Nach dem Download könnt ihr direkt mit dem Zeitmessen loslegen. Hier findet ihr voreingestellte Timer für Kinderfußball (15 Minuten), Erwachsenenfußball (90 Minuten) und Basketball-Viertel (12 Minuten). Es lassen sich aber – in der Premiumversion – auch unbegrenzt viele eigene Timer hinzufügen.

Das Design von MatchTimerPro ist angenehm intuitiv. Zusatzfunktionen wie Fokus-Modus-Erkennung mit automatischen Warnungen, Mehrsprachigkeit in 13 Sprachen, Offline-Funktionalität sowie eine Pause- und Resume-Funktion mit geräteübergreifender Synchronisierung runden das Leistungsspektrum der App ab.

Ab sofort herunterladbar

MatchTimer Pro steht ab sofort im App Store bereit. Die Free-Version enthält alle Kernfunktionen, aber eine begrenzte Anzahl an Timern. Mit dem Upgrade auf „Pro“ erhaltet ihr die Möglichkeit, unbegrenzt viele Timer zu erstellen, bekommt erweiterte Bearbeitungstools und mehr. Die Premium-Version ist für schlanke 0,99 Euro pro Monat zu haben.