So schlagen sich die neuen Apple Watch Modelle im Test

Am Freitag ist es soweit: Drei neue Apple Watch Modelle kommen auf den Markt. Insbesondere die Apple Watch SE 3 profitiert von einem großen Display-Update, zu unterstützt jetzt zum ersten Mal ein Always-On-Display. Die Apple Watch Ultra 3 bekommt mehr Akkulaufzeit und eine Kommunikationsmöglichkeit via Satellit. Die Apple Watch Series 11 bekommt ebenfalls nur kleinere Neuerungen – weswegen wir in diesem Jahr auf eine Bestellung verzichtet haben.

Ausgewählte Medien und YouTube-Creator durften die neuen Modelle bereits vor dem Verkaufsstart ausprobieren. Wir haben uns die Meinungen angesehen und die besten Stimmen für euch gesammelt. So könnt ihr euch bereits vorab ein erstes Bild von den neuen Apple Watch Modellen machen.

Die ersten Testberichte zur Apple Watch SE 3

Spiegel: „Mit Listenpreisen ab 269 Euro ist die Apple Watch SE 3 das günstigste Modell in Apples Angebot. Zugleich ist sie diejenige Smartwatch, die von den aktuellen Updates am meisten profitiert. Weil auch sie mit dem gleichen S10-Chip wie die Apple Watch 11 und die Ultra 3 ausgestattet ist und auf ihr watchOS 26 läuft, verfügt sie über die meisten Funktionen der größeren und teureren Modelle. Dazu gehören etwa der Schlafindex und die Erkennung von Schlafapnoe, die Gestensteuerung, Siri auf der Uhr und das sogenannte Always-on-Display, das die Uhrzeit immer anzeigt – wie es eine Uhr eben tun sollte. Außerdem ermöglicht der Chip eine Schnellladefunktion, die den Akku binnen 15 Minuten mit Energie für rund acht Stunden betankt.“ (Bericht lesen)

ZDNet: „Die Apple Watch SE 3 ist die Smartwatch, die Leute, die zum ersten Mal eine Smartwatch kaufen, und Leute mit kleinem Budget sich holen sollten. Die Uhr ist für Leute gedacht, die neugierig sind und sich mal mit Gesundheits-Tracking beschäftigen wollen, ohne die teureren Funktionen, die andere Uhren so teuer machen.“ (Bericht lesen)

Meinungen zur Apple Watch Ultra 3

9to5Mac: „Die Apple Watch Ultra 3 ist ein echt cooles Update der bekannten Apple Watch-Reihe. Mit noch längerer Akkulaufzeit, neuer Display-Technologie, 5G und der ersten Satellitenverbindung für eine Apple Watch ist sie ein echtes Highlight im Sortiment. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis wir erfahren, wie die Satellitenverbindung schon Leben gerettet hat.“ (Bericht lesen)

Tom’s Guide: „Ehrlich gesagt, mein einziger Kritikpunkt an der Apple Watch Ultra 3 ist, dass sie immer noch eine ziemlich klobige Smartwatch ist, die man rund um die Uhr tragen kann. Ich wünschte, ich könnte die lange Akkulaufzeit und das große Display in einem Design genießen, das sich nicht in meinen Langarmshirts verfängt oder an meinem Handgelenk etwas lächerlich überdimensioniert wirkt. Ich verstehe, dass Apple den ganzen Platz braucht, um die Uhr so zu machen, wie sie ist, aber ich wünschte mir trotzdem, es gäbe eine Möglichkeit, das Profil der Ultra zu verschlanken und trotzdem ihre besten Funktionen zu genießen.“ (Bericht lesen)

So kommt die Apple Watch Series 11 an

Men’s Health: „Wenn du zum ersten Mal über eine Apple Watch nachdenkst oder von einem älteren Modell upgraden willst, ist die Series 11 eine super Wahl. Die Leistung ist flott und watchOS 26 ist echt klasse. Wenn du aber schon eine Series 10 hast, solltest du diesen Jahr vielleicht aussetzen. Das Fehlen neuer Sensoren oder anderer hardwareabhängiger Funktionen rechtfertigt wahrscheinlich nicht so schnell den Preis von 399 US-Dollar.“ (Bericht lesen)

ZDNet: „Mit der Uhr zu schlafen, zu arbeiten und Sport zu machen ist echt leicht und bequem. Das Display ist super klar, Benachrichtigungen kommen schnell rein und die Uhr hält locker einen Tag mit normalem Gebrauch durch. Wenn du noch nie mit einer Uhr geschlafen hast, kann es ein paar Nächte dauern, bis du dich daran gewöhnt hast. Aber dank der dünnen Bauweise der Series 11 und dem Schlafmodus, der den Bildschirm abdunkelt und Störungen unterdrückt, fällt das Einschlafen leichter als bei anderen Uhren.“ (Bericht lesen)