So gehts: Vollbildmodus bei Screenshots in iOS 26 deaktivieren

Wenn du einen Screenshot mit einem iPhone mit iOS 26 machst, gelangst du neuerdings in einen Vollbildmodus, in dem du den Screenshot bearbeiten kannst. Das ist zwar nett von Apple gemeint, kann aber auch nervig sein. Vor allem dann, wenn man mehrere Screenshots nacheinander anfertigen will – da stört der neue Vollbildmodus. Obwohl der Vollbildmodus standardmäßig aktiviert ist, kannst du über eine Einstellung wieder zu den alten Mini-Vorschauen zurückkehren. Ich erkläre dir, wie das geht.

Screenshots in iOS 26: Zur alten Ansicht wechseln

Du wünschst dir die alte Ansicht zurück, bei der ein Screenshot nur als Miniatur in der linken untere Ecken angezeigt wird? Dann deaktiviere die Option „Vorschauen im Vollbildmodus“ wie folgt:

„Einstellungen“ → „Allgemein“ → „Bildschirmfoto“

Screenshots jetzt auch in HDR aufnehmen

Mit iOS 26 kannst du Screenshots auch in HDR statt nur in SDR aufnehmen. Fotos in HDR werden mit dem gesamten Bereich im HEIF-Format aufgenommen, während SDR-Screenshots weiterhin im PNG-Format gesichert werden. HDR-Fotos bieten vor allem eine verbesserte Detailerfassung in hellen und dunklen Bildbereichen.

Screenshots werden mit Visual Intelligence smart

Wenn du ein iPhone 15 Pro oder neuer nutzt, kann Apple Intelligence Screenshots sogar für dich analysieren. Visual Intelligence analysiert automatisch Inhalte in Screenshots und bietet dir direkt passende Aktionen an. Wenn du die Screenshots im Vollbild aktiviert hast, kannst du sofort im Bild suchen:

„Ask“ : Stelle Fragen zum Screenshot-Inhalt, zum Beispiel über ChatGPT.

: Stelle Fragen zum Screenshot-Inhalt, zum Beispiel über ChatGPT. „Image Search“ : Lass dir ähnliche Bilder aus Quellen wie Google, Pinterest oder Etsy anzeigen.

: Lass dir ähnliche Bilder aus Quellen wie Google, Pinterest oder Etsy anzeigen. „Highlight to Search“: Markiere ein Objekt im Bild, um gezielt danach zu suchen.

CarPlay-Screenshots jetzt deaktivieren

Für CarPlay-Screenshots gibt es ebenfalls eine kleine Neuheit, die verhindert, dass CarPlay-Screenshots automatisch aufgenommen werden, wenn man einen iPhone-Screenshot macht. Mit iOS 26 wird nur noch der iPhone-Screenshot gespeichert, es sei denn, du aktivierst CarPlay-Screenshots manuell. Eine klare Verbesserung für alle, die ihr Fotoalbum nicht mit doppelten Bildern füllen wollen.