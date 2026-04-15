Der Rechtsstreit rund um geleakte Design-Details von iOS 26 entwickelt sich zunehmend zu einem komplexen Schlagabtausch. Neue Gerichtsunterlagen zeigen, dass Apple mit dem bisherigen Verlauf der Kooperation eines zentralen Beteiligten unzufrieden ist. Im Fokus steht dabei insbesondere Jon Prosser, der laut Apple bislang nur teilweise auf gerichtliche Anordnungen reagiert hat.

Neue Einblicke aus aktuellem Statusbericht

In einem gemeinsamen Statusbericht, der beim zuständigen Gericht eingereicht wurde, haben Apple und Michael Ramacciotti (soll mit Prosser zusammengearbeitet haben) den aktuellen Stand des Verfahrens dargelegt. Das Dokument liefert neue Details darüber, wie weit die Ermittlungen inzwischen fortgeschritten sind.

Demnach wurde die sogenannte „Discovery“-Phase, also der Austausch relevanter Beweise, fortgesetzt, allerdings weiterhin in begrenztem Umfang. Apple hat in diesem Zuge ein zusätzliches Gerät untersucht, das von Ramacciotti zur Verfügung gestellt wurde. Ziel dieser Analyse ist es, genau nachzuvollziehen, welche sensiblen Informationen möglicherweise aus einem iPhone eines ehemaligen Apple-Ingenieurs extrahiert wurden.

Darüber hinaus hat sich Ramacciotti offenbar kooperativ gezeigt: Er will seine bisherigen Aussagen ergänzen und hat angeboten, sich erneut befragen zu lassen, sobald Apple seine Untersuchungen, einschließlich der Befragung von Prosser, abgeschlossen hat.

Prosser im Mittelpunkt der Kritik

Deutlich komplizierter gestaltet sich hingegen die Situation rund um Jon Prosser. Bereits im Oktober hatte ein Gericht entschieden, dass gegen ihn ein sogenanntes Versäumnisurteil verhängt wird, nachdem er nicht fristgerecht auf die Klage reagiert hatte. Damit verlor er zunächst die Möglichkeit, sich formal gegen die Vorwürfe zu verteidigen.

Allerdings betonte Prosser damals, dass er sehr wohl im Austausch mit Apple stehe und keineswegs untätig sei. Diese Darstellung steht nun jedoch teilweise im Widerspruch zu Apples aktueller Einschätzung.

Prosser ist nur teilweise kooperativ

Laut dem neuen Bericht hat Prosser zwar einige angeforderte Unterlagen übermittelt, jedoch nicht vollständig auf alle Anfragen reagiert. Gleichzeitig soll er signalisiert haben, dass noch weitere relevante Materialien existieren. Genau diese Diskrepanz sorgt offenbar für Frust auf Seiten von Apple.

Hinzu kommt, dass Prosser inzwischen rechtliche Unterstützung in Anspruch nimmt und plant, das Versäumnisurteil anzufechten. Apple wiederum hat ihm mehrfach Fristverlängerungen gewährt, bislang jedoch nicht alle gewünschten Informationen erhalten.

Besonders brisant: Apple sieht sich nun offenbar gezwungen, weitere rechtliche Schritte einzuleiten. Geplant ist ein Antrag bei einem Bundesgericht im US-Bundesstaat Ohio, der Prosser dazu verpflichten soll, zu erklären, warum er die gerichtlichen Anordnungen bislang nicht vollständig erfüllt hat.

Darum geht es

Im Kern geht es Apple weiterhin darum, den Ursprung und das Ausmaß der geleakten Informationen vollständig aufzuklären. Dabei steht die Frage im Raum, welche vertraulichen Daten und Geschäftsgeheimnisse tatsächlich in Umlauf geraten sind.

Gerade weil es sich um frühe Design-Details von iOS 26 handelt, dürfte der Konzern ein erhebliches Interesse daran haben, solche Vorfälle künftig zu verhindern. Entsprechend konsequent geht Apple auch juristisch gegen mögliche Quellen und Verbreiter der Leaks vor.

Fest steht: Der Rechtsstreit ist noch lange nicht abgeschlossen. Vielmehr dürfte sich in den kommenden Monaten entscheiden, ob Apple die vollständigen Informationen erhält – oder ob der Fall weiter eskaliert.

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