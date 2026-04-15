Nur 19,99 Euro: 360-Grad-Überwachung mit der Blink Mini Pan-Tilt Kamera

Ausgestattet mit einer 360-Grad-Sicht kann die Blink Mini Pan-Tilt Kamera einen ganzen Raum überwachen, sodass eine zweite Kamera überflüssig ist. Für aktuell 19,99 Euro muss man allerdings auf 4K verzichten, da hier nur HD-Video möglich ist.

Der rotierende Standfuß sorgt dafür, dass sich die Kamera um 360 Grad drehen kann, wobei sich die Cam zusätzlich um 125 Grad nach oben und unten neigen lässt. Mit einem Blickwinkel von 110 Grad gibt es ohnehin ein großes Sichtfeld, das durch die Drehfunktion komplettiert wird. Mit an Bord sind eine Bewegungserfassung, Zwei-Wege-Audio sowie HD-Videos auch bei Nacht.

Darüber hinaus ist die Blink Mini Pan-Tilt Kamera natürlich mit Alexa kompatibel, um das Live-Video beispielsweise auf einem Echo Show anzeigen zu lassen. Mit einfachen Sprachbefehlen wie „Alexa, zeig mir das Wohnzimmer“ erfolgt der Abruf besonders bequem.

Abo oder Sync Module 2

Nach dem Kauf stehen alle Funktionen 30 Tage lang kostenlos bereit. Das Blink-Abo ist danach zwar nicht verpflichtend, aber mehr als ratsam, denn nur mit Abo gibt es alle Funktionen. Mit 3 Euro pro Monat fallen die Gebühren angenehm gering aus.

Optional können Fotos und Videos auch lokal auf einem USB-Stick gespeichert werden, der am Blink Sync Module 2 angeschlossen werden muss. Sowohl Modul als auch Stick müssen separat erworben werden.

Fazit: Gut und günstig

Mit aktuell 19,99 Euro ist die Kamera wirklich besonders günstig. Die 360-Grad-Ansicht ist natürlich ein großer Pluspunkt, jedoch gibt es nur HD-Videos. Wenn das für die Überwachung ausreichend ist, gibt es hier einen guten Deal.