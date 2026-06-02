iOS 27: Apple Wallet bekommt Funktion zur Rechnungsaufteilung spendiert

In nur einer Woche wird Apple auf der WWDC iOS 27 vorstellen. Ein gestern veröffentlichter Bericht von Bloomberg enthüllt eine der spannendsten Neuerungen: Die Wallet-App soll künftig das Aufteilen von Rechnungen direkt über ein Foto der Quittung ermöglichen. Nutzer und Nutzerinnen können damit nicht nur die einzelnen Posten verschiedenen Personen zuweisen, sondern auch automatisch Zahlungsaufforderungen generieren, so dass jeder seinen Anteil begleichen kann.Die Funktion ist eng mit Apple Cash verknüpft, Apples eigenem Peer-to-Peer-Zahlungsdienst, der bisher vor allem in den USA mit Venmo konkurriert. Laut den Informationen wird das Tool sowohl in der Wallet- als auch in der Nachrichten-App verfügbar sein. Auch die Apple Watch soll die Rechnungsaufteilung unterstützen. Damit setzt Apple seinen Kurs fort, Finanztools immer tiefer in das Ökosystem zu integrieren, und dabei gleichzeitig Drittanbieter wie Splitwise oder Venmo direkt herauszufordern.

Im Bloomberg-Artikel heißt es vom Redakteur Mark Gurman:

„Apple Inc. plant einen neuen Dienst für das iPhone, mit dem Nutzer Rechnungen für Gruppenessen oder andere Veranstaltungen aufteilen können, und treibt damit seine Expansion in den Bereich der alltäglichen Finanztools voran und fordert Apps von Drittanbietern heraus. Die Funktion ermöglicht es Nutzern, eine Quittung zu fotografieren, Posten verschiedenen Personen zuzuweisen und Zahlungsaufforderungen zu generieren, so Personen, die mit dem Plan vertraut sind. Das neue Tool kann den Anteil jeder Person an einer Rechnung berechnen, einschließlich Artikelkosten, Steuern und Trinkgeld.“

Die Rechnungsaufteilung ist nicht die einzige Neuerung, die für Apple Wallet in iOS 27 erwartet wird. Bereits zuvor war durchgesickert, dass die App künftig die Digitalisierung physischer Ausweise unterstützen soll. Nutzer und Nutzerinnen könnten dann etwa den Barcode ihrer Fitnessstudio-Mitgliedschaft fotografieren und eine digitale Version in der Wallet speichern, und mit diesem Feature gleichzeitig den Alltag noch weiter vereinfachen.

Foto: Macrumors.