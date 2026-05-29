Stitch: Beliebtes Puzzle bei Apple Arcade erhält neue Bluey-Stickrahmen

Das ungewöhnliche, aber nicht weniger niedliche Stickerei-Puzzle Stitch (App Store-Link) ist bereits seit dem Herbst 2022 im deutschen App Store, genauer gesagt bei Apples Spiele-Abo Apple Arcade vorhanden. Das Spiel ist ein hübsch gestaltetes Puzzle, bei dem man sich entspannt zurücklehnen und kleine Rätsel lösen kann. Als Belohnung erhält man am Ende ein tolles Motiv für die eigene Sammlung.

Dabei dreht sich in Stitch – der Name der App deutet es bereits an – alles um das Thema Stickerei. Die Steuerung von Stitch ist denkbar einfach: Einige der Felder sind mit Zahlen markiert. Rund um dieses Feld muss dann die entsprechende Anzahl an Feldern „bestickt“ werden, wozu ihr allerdings nur mit dem Finger über das Display streichen müsst.

Der Schwierigkeitsgrad ist dabei recht überschaubar, Stitch ist wahrlich kein Spiel, bei dem man minutenlang knobeln muss. Ein wenig Überlegen muss man bei den größeren Stickrahmen aber doch, um die Felder richtig untereinander aufzuteilen.

Zum Start des Spiels bei Apple Arcade hat Stitch bereits 50 Motive zum Besticken und Knobeln angeboten, im Verlauf der Zeit sind immer weitere Inhalte, darunter auch wöchentlich veröffentlichte Stickrahmen, dazugekommen. Fans von Bluey können sich jetzt besonders freuen: Über ein spezielles Bluey-Crossover für insgesamt fünf Apple Arcade-Titel gibt es seit kurzem und für begrenzte Zeit neue Inhalte mit den Figuren der preisgekrönten Zeichentrickserie.

Fünfwöchiges Bluey-Abenteuer in Stitch gestartet

Seit dem 20. Mai dieses Jahres ist ein insgesamt fünfwöchiges Bluey-Abenteuer in Stitch gestartet. Insgesamt gibt es acht thematische Stickrahmen mit Bluey und seinen Freunden bis zum 24. Juni 2026 zu entdecken und besticken. An jedem Mittwoch werden zwei neue Stickrahmen zum Thema veröffentlicht.

Wer alle Bluey-Stickrahmen im Zeitraum des Crossover-Events abgeschlossen hat, erhält ein besonderes Bluey-Achievement in Stitch. Mit dem Update auf Version 1.47, das das Bluey-Event integriert, sind gleichzeitig auch andere neue Stickrahmen im Spiel erschienen: Zu den Lieblingskategorien wurden neue Muster hinzugefügt.

Stitch ist weiterhin kostenlos im Rahmen des Apple Arcade-Abonnements, das 6,99 Euro/Monat kostet und vorab für neue Kundschaft einen kostenlosen Testmonat beinhaltet, für das iPhone, iPad, das Apple TV und den Mac verfügbar und kann ab iOS/iPadOS/tvOS 13.0 bzw. macOS 11.0 oder neuer installiert werden. Für letzteres wird zudem freier Speicherplatz in Höhe von rund 918 MB benötigt. Alle Inhalte von Stitch stehen auch in deutscher Sprache zur Verfügung. Über die weiteren Bluey-Crossover-Events könnt ihr euch hier informieren.

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