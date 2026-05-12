Nomad Tempo Band in Rot

Nomad Tempo Band: FKM-Armband für die Apple Watch jetzt 33 % günstiger

In vier Farben verfügbar

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Nomad Tempo Band

Im Sommer letzten Jahres gestartet, gibt es das sportliche Nomad Tempo Band jetzt 33 Prozent günstiger. Verfügbar in Black, Coral, Lime und Purple, kostet das Armband für die Apple Watch nur noch 39,95 Euro statt 59,99 Euro. Dabei ist das Band für die Modelle mit 42mm, 46mm und 49mm verfügbar.

Da Nomad auf FKM-Fluorelastomer setzt, ist das Armband für sportliche Aktivitäten konzipiert, lässt sich aber auch im Alltag tragen. Durch die Wahl des Materials ist das Armband von Haus aus wasserabweisend und besonders unempfindlich gegenüber Schweiß. Darüber hinaus ist das Tempo Band flacher gestaltet als das Nomad Sport Band, damit es enger anliegt, um Sensordaten präziser zu erfassen. Genau aus diesem Grund empfiehlt Nomad das Band für aktive Sportler sowie Leistungssportler.


Nomad Tempo Band für die Apple Watch
Das Tempo-Band ist in vier verschieden Farben erhältlich.

Egal ob Hobby-Sport, Leistungssport oder Alltag: Das Tempo Band von Nomad kann in allen Situationen getragen werden. Wenn euch sowohl das Material als auch das Design ansprechen, könnt ihr aktuell deutlich günstiger zugreifen.

NOMAD Tempo Band | für Apple Watch 42mm | wasserfestes und schlankes Sportarmband...
NOMAD Tempo Band | für Apple Watch 42mm | wasserfestes und schlankes Sportarmband...
  • SPORTLICHES DESIGN: Apple-Watch-Armband mit schlankem Profil, klaren Konturen und funktionaler Konstruktion für Training, Freizeit und Alltag
  • MATERIAL: Gefertigt aus kompressionsgeformtem, PFAS-freiem FKM-Fluorelastomer mit flexibler, widerstandsfähiger und vollständig wasserfester...
39,95 EUR
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NOMAD Tempo Band | für Apple Watch 46mm | wasserfestes und schlankes Sportarmband...
NOMAD Tempo Band | für Apple Watch 46mm | wasserfestes und schlankes Sportarmband...
  • SPORTLICHES DESIGN: Apple-Watch-Armband mit schlankem Profil, klaren Konturen und funktionaler Konstruktion für Training, Freizeit und Allta
  • MATERIAL: Gefertigt aus kompressionsgeformtem, PFAS-freiem FKM-Fluorelastomer mit flexibler, widerstandsfähiger und vollständig wasserfester...
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NOMAD Tempo Band | für Apple Watch 49mm | wasserfestes und schlankes Sportarmband...
NOMAD Tempo Band | für Apple Watch 49mm | wasserfestes und schlankes Sportarmband...
  • SPORTLICHES DESIGN: Apple-Watch-Armband mit schlankem Profil, klaren Konturen und funktionaler Konstruktion für Training, Freizeit und Alltag
  • VERSCHLUSS: CNC-gefräster Verschlussstift aus Aluminium, abgeschrägte Bandkonturen und optimierte Pinlöcher für angenehme Handhabung und stabilen...
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Freddy
Freddy
Seit 2010 als (Mit)-Gründer dabei, habe ich die zahlreichen Gerüchte rund um neue Apple-Produkte immer im Blick. Im Bereich Smart Home teste ich liebend gerne Saug- und Wischroboter, schaue mir HomeKit- und Matter-Gadgets an und fülle unsere Social Media-Kanäle bei Instagram, TikTok und Threads mit Leben.

Für die Apple Watch

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