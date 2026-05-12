Im Sommer letzten Jahres gestartet, gibt es das sportliche Nomad Tempo Band jetzt 33 Prozent günstiger. Verfügbar in Black, Coral, Lime und Purple, kostet das Armband für die Apple Watch nur noch 39,95 Euro statt 59,99 Euro. Dabei ist das Band für die Modelle mit 42mm, 46mm und 49mm verfügbar.

Da Nomad auf FKM-Fluorelastomer setzt, ist das Armband für sportliche Aktivitäten konzipiert, lässt sich aber auch im Alltag tragen. Durch die Wahl des Materials ist das Armband von Haus aus wasserabweisend und besonders unempfindlich gegenüber Schweiß. Darüber hinaus ist das Tempo Band flacher gestaltet als das Nomad Sport Band, damit es enger anliegt, um Sensordaten präziser zu erfassen. Genau aus diesem Grund empfiehlt Nomad das Band für aktive Sportler sowie Leistungssportler.

Egal ob Hobby-Sport, Leistungssport oder Alltag: Das Tempo Band von Nomad kann in allen Situationen getragen werden. Wenn euch sowohl das Material als auch das Design ansprechen, könnt ihr aktuell deutlich günstiger zugreifen.