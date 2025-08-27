Nomad Tempo Band: Für sportliche Apple Watch-Nutzer

Nomad haben wir hier als Anbieter von diversem Zubehör ja öfter im Blog. Nun hat Nomad ein neues Armband-Lineup für die Apple Watch vorgestellt, das sich speziell an Sportler richtet und über den Nomad-Store für 59 Euro bestellt werden kann. Was das „Tempo Band“ kann, erfahrt ihr in diesem Beitrag.

Das Tempo-Band wurde von Nomad speziell für den Einsatz im (Leistung)sport konzipiert und ist darum wasserabweisend und besonders unempfindlich gegenüber Schweiß und sich ständig wiederholenden Bewegungen. Gefertigt ist es aus leistungsfähigem FKM-Gummi und passt auf alle Apple-Watch-Modelle und fast alle Display-Größen.

Das Band verfügt über einen silbernen Aluminiumstift zum sicheren Schließen des Armbands, das außerdem besonders flach anliegt, damit die Uhr richtig sitzt und nicht verrutscht. Erhältlich ist es in den Farben Schwarz, Lumen (Neon-Gelb), Dusk (Lila), und Crush (eine Mischung aus Orange und Rot).

Sport-Band vs. Tempo-Band

Was aber unterscheidet das neue Tempo-Band nun von dem bereits existierenden Nomad-Sport-Band, das seit mehreren Jahren auf dem Markt und in diversen Farben erhältlich ist?

Tatsächlich richtet sich das Tempo-Band eher an Leistungssportler, auch wenn es einige Parallelen zum Sport-Band hat. Allerdings ist das Tempo-Band flacher und ist dazu gedacht, möglichst eng am Handgelenk anzuliegen, damit die Sensoren der Apple Watch auch in Bewegung nicht den Kontakt zur Haut verlieren. Auch die Oberfläche des Bandes ist glatter und passt sich der Krümmung der Apple Watch besser an. Darüber hinaus wird das Tempo-Band für fast alle Apple-Watch-Modell und Display-Größen ausgeliefert. Das ist beim Sport-Band nicht der Fall.

Jetzt im Nomad-Shop erhältlich

Seit gestern ist das Tempo-Band in den genannten Farben und für die Displaygrößen 42mm, 46mm, und 49mm Ultra im englischsprachigen Nomad-Shop erhältlich. Dort kostet es 59 Euro und kann auch schon nach Deutschland verschifft werden.