Vierzehn Jahre nach der Erstveröffentlichung ihrer meistverkauften Videobearbeitungs-App im Jahr 2011, die als eine der ersten die Videostabilisierung von Drittanbietern auf iPhone und iPad anbot, veröffentlicht Creaceed ein großes Update der eigenen Flaggschiff-App: Ab sofort ist Emulsio in Version 5 (App Store-Link) für iPhones, iPads und den Mac verfügbar.

Emulsio ist eine App zur Videostabilisierung, die Videos flüssiger und professioneller macht. Emulsio unterstützt den Import und Export von HEVC bis zu 4K, was eine effizientere Speicherung ermöglicht. Stabilisierte und unstabilisierte Videos können in Echtzeit verglichen werden. Das jüngste Update von Emulsio wartet mit vielen neuen und verbesserten Features auf, die wir euch nachfolgend vorstellen:

Verbessertes Videobearbeitungserlebnis und verfeinerte Benutzeroberfläche für iPhone, iPad und Mac.

KI-gestützte Zeitlupe (bis zu 10-mal langsamer) zum Erstellen filmischer Action.

Video-Upscaling auf 4K oder höher für gestochen scharfe Wiedergabe auf großen Bildschirmen.

Die Bildrate (FPS) erhöht sich um 200, 300 oder 400 Prozent für eine flüssigere Wiedergabe.

Verbesserte Videostabilisierung mit Multiframe-Inpainting zur Minimierung des Zooms und Beseitigung schwarzer Ränder.

Vollständige 10-Bit-HDR-Unterstützung mit Unterstützung für Dolby Vision sowie HLG/PQ für eine verbesserte

Wiedergabe auf modernen Fernsehgeräten.

Unterstützung für Kameras von Drittanbietern wie GoPro-Actionkameras und DJI-Drohnen.

Optimierte KI-Modelle für die Ausführung auf dem Gerät auf Apple Silicon/Core ML.

Metal-optimiertes GPU-Rendering und Apple Silicon-optimierte Videokodierung (HEVC/H264).

Gewährleistet die Privatsphäre und Umweltfreundlichkeit des Benutzers durch vollständige Verarbeitung auf dem Gerät.

Emulsio 5 erfordert ein iPhone/iPad mit iOS/iPadOS 18.0 oder höher, iPhone XR/XS (oder höher), iPhone 12 Pro/iPhone 14 für erweiterte KI-Funktionen oder einen Mac mit macOS 15 Sequoia. Emulsio kann kostenlos im App Store heruntergeladen werden und ist in 24 Sprachen lokalisiert.

Für uneingeschränkte Bearbeitungsfunktionen und die Entfernung von Wasserzeichen ist entweder der einmalige Kauf des Pro Pack 5 (23,99 Euro) oder ein Pro Plan-Abonnement (3,99 Euro pro Monat oder 9,99 Euro/Jahr) erforderlich. Das Pro Plan-Abonnement bietet eine 7-tägige kostenlose Testversion mit vollem Funktionsumfang. Für Nutzer und Nutzerinnen früherer Pro Pack-Versionen beträgt das Upgrade für die zeitlich begrenzte Einführungsphase 11,99 Euro, was einem 50-prozentigem Rabatt entspricht. Weitere Infos zu Emulsio gibt es auch auf der Produktseite des Entwicklerstudios.