Eufy HydroJet S2: Saug- und Wischroboter versprüht angenehmen Duft

Eufy hat einen neuen Saug- und Wischroboter im Sortiment, der einen angenehmen hinterlässt, während er durch eure Wohnräume fährt. Der HydroJet S2 kann noch bis zum 21. Mai über die Eufy-Webseite vorbestellt werden. Wer bis dahin bestellt, erhält ein Ersatzbürstenset im Wert von 79,99 Euro kostenlos dazu. Der Roboter ist für 1.499 Euro erhältlich. Die Auslieferung beginnt ab dem 22. Mai.

Der HydroJet S2 hinterlässt aber nicht nur seine Duftnote, sondern soll auch Eufys leistungstärker Saug- und Wischroboter bis jetzt sein. Er verfügt über eine Saugleistung von 30.000 Pascal und eine optimierte Bodenreinigungstechnologie. Im Lieferumfang ist außerdem eine 12-in-1-Station enthalten, die den Roboter reinigt und trocknet.

Der HydroJet S2 kommt zudem mit einer speziellen Technologie für die Tiefenreinigung von Teppichen. Dabei kann er sich automatisch auf die unterschiedlichen Teppichhöhen anpassen. Auch Hochflorteppiche mit bis zu fünf Zentimetern werden erkannt und gereinigt. Die DuoSpiral Entwirrbürste soll Haare zuverlässige entfernen können.

Eufy HydroJet S2: Elektrolysiertes Wasser für effektive Keimreduktion

Hartböden reinigt der S2 mit einem Bodenreinigungssystem aus 32 Wasserdüsen und elektrolysiertem Wasser, das Keime zu 99,99 Prozent reduzieren können soll. Das integrierte KI-System wiederum soll typische Alltagssituationen erkennen und Reinigungswege präzise planen können. Ein ausführbarer Seitenarm soll für verbesserte Reinigung von Ecken und Kanten sorgen. Die 12-in-1-Reinigungsstation übernimmt unter anderem das Entleeren, Reinigen und Trocknen des Geräts.

Vorbestellen könnt ihr den HydroJet S2 auf der Webseite von Eufy. Er kostet 1.499 Euro. Die Auslieferung soll ab dem 22. Mai beginnen. Während der Vorbestellphase könnt ihr euch ein Gratis-Ersatzbürsten-Set sichern, das normalerweise 79,99 Euro kostet.