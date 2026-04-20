Shark stellt neuen kabellosen Staubsauger PowerDetect Speed Clean & Empty vor

Shark hat mit dem Shark PowerDetect Speed Clean & Empty ein neues Modell seiner PowerDetect-Reihe auf den Markt gebracht. Das Gerät ist als besonders kompakte und wendige Ergänzung der Serie konzipiert und richtet sich an Haushalte, die Wert auf eine leistungsstarke, aber platzsparende Reinigungslösung legen. Ab dem heutigen 20. April 2026 ist der Staubsauger im Handel und online erhältlich, die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 499,99 Euro.

Im Zentrum des Systems steht die PowerDetect Intelligence, eine Kombination mehrerer Sensortechnologien. Diese erkennen automatisch stärker verschmutzte Bereiche und passen die Saugkraft in Echtzeit an. Besonders hervorzuheben ist die Reveal Technology: Eine präzise Beleuchtung macht selbst feinste Staubpartikel auf Hartböden sichtbar, so dass auch unsichtbarer Schmutz gezielt entfernt werden kann. Weitere Funktionen wie Dirt Detect, Edge Detect und Floor Detect sorgen dafür, dass das Gerät auf unterschiedlichen Bodenarten und in schwer zugänglichen Ecken optimale Ergebnisse liefert.

Leichtes Design und hohe Wendigkeit

Mit einem Gewicht von unter 3,5 Kilogramm will der PowerDetect Speed Clean & Empty eine starke Reinigungsleistung mit einfacher Handhabung vereinen. Die MultiFlex-Technologie ermöglicht es, das Saugrohr flexibel zu biegen, um auch unter Möbeln oder in engen Räumen zu reinigen, ohne diese verschieben zu müssen. Dies adressiert einen häufig genannten Kritikpunkt der Endkundschaft: Die schlechte Erreichbarkeit von Ecken und Kanten.

Ein zentrales Feature ist die Auto-Empty Dockingstation. Sie entleert den Staubbehälter nach jedem Reinigungsvorgang automatisch und sammelt Schmutz für bis zu 45 Tage, bevor ein manuelles Entleeren erforderlich ist. Dies reduziert den Wartungsaufwand deutlich und erhöht den Komfort im Alltag.

Vielseitiger Einsatz im Haushalt

Der Staubsauger eignet sich für die Reinigung von Hartböden, Teppichen und Polstern und ist besonders für Haushalte mit Haustieren geeignet. Die selbstreinigende Bürstenrolle minimiert das Aufwickeln von Haaren und verringert so den Wartungsaufwand. Mit einer Laufzeit von bis zu 60 Minuten im Eco-Modus ist das Gerät sowohl für schnelle Zwischenreinigungen als auch für gründlichere Arbeiten geeignet.

Im Lieferumfang sind neben dem Staubsauger die selbstentleerende Ladestation, eine Fugendüse, ein motorisierter Handsaugeraufsatz, zwei Anti-Odour-Kartuschen sowie ein Lithium-Ionen-Akku enthalten. Der Shark PowerDetect Speed Clean & Empty in der Auto Empty Dock-Version (IA3241EUT) ist ab heute im Handel und online erhältlich, der Kaufpreis beträgt 499,99 Euro. Bei Amazon ist die Neuerscheinung aktuell für knapp 577 Euro zu haben, im Webshop von Shark wird die UVP von 499,99 verlangt.