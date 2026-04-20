Apple plant neue Farbvarianten für iPhone 18 Pro und erstes faltbares iPhone

Laut aktuellen Berichten arbeitet Apple an vier Farboptionen für die kommenden iPhone 18 Pro- und Pro Max-Modelle. Eine vertrauenswürdige Quelle aus der Lieferkette, zitiert von Macworld, nennt die Farbtöne Light Blue, Dark Cherry, Dark Gray und Silver. Besonders die neue Farbe Dark Cherry (Pantone 6076) soll ein tiefes, weinähnliches Rot darstellen und damit deutlich gedämpfter als das lebhafte Cosmic Orange des iPhone 17 Pro sein. Bisherige Gerüchte sprachen von einem dunklen Rot, doch der finale Farbton scheint nun präzisiert.

Die genannten Farbvarianten befinden sich noch in der Entwicklungsphase, da die Serienproduktion des iPhone 18 Pro noch nicht begonnen hat. Apple behält sich vor, Änderungen vorzunehmen oder einzelne Optionen zu streichen. Im vergangenen Jahr wurden ähnliche Anpassungen vorgenommen: Ursprünglich geplante Farben wie Schwarz oder Stahlgrau für das iPhone 17 Pro erschienen schließlich nicht im Handel.

Das erste faltbare iPhone, voraussichtlich unter dem Namen iPhone Ultra eingeführt, soll in weniger Farbvarianten erhältlich sein. Geplant sind ein klassisches Silber-Weiß sowie eine Indigo-Variante, die dem Deep Blue des iPhone 17 Pro ähnelt. Im Gegensatz zu den Pro-Modellen verzichtet Apple hier auf kräftige oder leuchtende Töne. Designtechnisch soll das Gerät über zwei Rückkameras, eine Selfie-Kamera auf dem äußeren Display und eine zweite im Inneren verfügen. Mit einer Dicke von nur 4,7 Millimetern im aufgeklappten Zustand wäre es deutlich schlanker als das iPhone Air mit seinen 5,6 mm.

Kleinere Dynamic Island beim iPhone 18 Pro?

CAD-Zeichnungen bestätigen zudem Gerüchte zu einem überarbeiteten Design des iPhone 18 Pro: Die Dynamic Island soll kleiner ausfallen, was bei inaktiven Live-Aktivitäten mehr Bildschirmfläche freigibt. Zudem könnte der Abstand zwischen Glasausschnitt und Kamerawölbung auf der Rückseite reduziert werden. Ein neuer Fertigungsprozess soll den Farbunterschied zwischen Glas und Aluminiumrahmen minimieren, wie der Leaker Instant Digital auf Weibo berichtete.

Die Präsentation der iPhone 18 Pro-Modelle und des faltbaren iPhones wird für September 2026 erwartet. In Expertenkreisen wird jedoch spekuliert, dass das faltbare Modell später auf den Markt kommen könnte. Die Standardmodelle iPhone 18, iPhone 18e und das iPhone Air 2 sollen laut Gerüchten erst in der ersten Jahreshälfte 2027 folgen.

Apple hat sich bisher nicht offiziell zu den Farboptionen oder Designänderungen geäußert. Die Informationen basieren auf internen Quellen und Leaks, die sich in der Vergangenheit als zuverlässig erwiesen haben. Ob alle geplanten Varianten tatsächlich realisiert werden, bleibt abzuwarten.