Northgard: Wikinger-Strategie aktuell kostenlos für iPhone und iPad

Solltet ihr Lust auf Echtzeit-Strategie und einen Titel ohne irgendwie unausweichliche In-App-Käufe und Spielwährungen haben, dann schaut euch unbedingt Northgard an. Das Premium-Spiel kostet im Apple App Store normalerweise 8,99 Euro, kann jetzt aber über den Epic Games Store kostenlos auf iPhone und iPad heruntergeladen werden.

Den Umweg kennt ihr ja bereits, spätestens nachdem es bis zum Donnerstag den Puzzle-Hit Monument Valley 3 zum Nulltarif gab. Ihr müsst euch über die Webseite von Epic Games den alternativen App Store installieren – das funktioniert auf allen iPhones und iPads mit iOS 18 oder neuer innerhalb der Europäischen Union.

Das erwartet euch in Northgard

Northgard wurde bereits in einer Desktop-Version im März 2017 veröffentlicht und hat 2021 auf mobile iOS-Geräte gefunden. Laut Angaben der Entwickler wurden vom Spiel zuvor mehr als zwei Millionen Exemplare für PCs und Konsolen verkauft. Die Geschichte ist schnell erklärt: Nach Jahren der unermüdlichen Erkundung haben mutige Wikinger ein neues Land voller Geheimnisse, Gefahren und Reichtümer entdeckt: Northgard, den Namensgeber des Spiels.

Dort errichtet man nach und nach eine eigene Siedlung, erkundet unbekannte Gebiete und sorgt für das Überleben des eigenen Clans. Den Bewohnern können verschiedene Berufe zugewiesen werden – darunter Farmer, Krieger, Matrosen oder Handwerksmeister. Jede Entscheidung beeinflusst die Entwicklung der Kolonie und entscheidet darüber, ob sich der Clan erfolgreich behaupten kann.

Eine zentrale Rolle spielt dabei das geschickte Ressourcenmanagement. Nahrung, Holz und weitere Rohstoffe müssen sorgfältig verwaltet werden, damit man harte Winter, Naturkatastrophen und Angriffe feindlicher Kreaturen übersteht. Gleichzeitig eröffnen neu entdeckte Regionen zusätzliche strategische Möglichkeiten: Manche Gebiete liefern seltene Ressourcen, andere stärken die Wirtschaft oder verschaffen militärische Vorteile. Dadurch entsteht eine abwechslungsreiche Mischung aus Aufbau, Expansion und taktischer Planung.

Für langfristige Motivation sorgen die unterschiedlichen Siegbedingungen und abwechslungsreichen Gegner. Den eigenen Clan kann man durch Eroberung, Ruhm, Handel oder Macht zum Erfolg führen, während rivalisierende Clans mit individuellen Fähigkeiten und Spielstilen immer neue Herausforderungen bieten. Die enthaltenen großen Updates „Ragnarök“ und „Relikte“ erweitern das Spiel zusätzlich um neue Inhalte, Ereignisse und strategische Möglichkeiten, wodurch jede Partie spannend bleibt.