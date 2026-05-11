Teacup: Gemütliches Abenteuer jetzt kostenlos im Epic Games Store

Zum Start in die neue Woche wollen wir noch einen kleinen Hinweis rund um ein mobiles Spiel für iPhone und iPad loswerden, das ihr noch bis Donnerstagnachmittag kostenlos herunterladen könnt. Allerdings gibt es Teacup nicht im Apple App Store gratis, sondern im Epic Games Store.

Es ist also ein kleiner Umweg notwendig, doch der lohnt sich. Immerhin kostet Teacup im App Store regulär 5,99 Euro. Um das Spiel kostenlos zu erhalten, müsst ihr lediglich den Epic Games Store auf eurem iPhone oder iPad installieren. Wie genau das geht, wird inklusive Download-Link auf der Webseite von Epic Games beschrieben. Das Spiel selbst findet ihr dann auf der Startseite des Epic Games Store, einfach etwas nach unten scrollen.

Das erwartet euch im narrativen Abenteuer Teacup

Der Download von Teacup ist rund 300 MB groß. Direkt nach dem Start fällt auf: Das Spiel ist nicht wie angegeben nur mit einem englischen Text ausgestattet, sondern vollständig ins Deutsche übersetzt. Das freut uns natürlich sehr, denn so macht das Abenteuer noch ein wenig mehr Spaß.

In Teacup schlüpft ihr in die Rolle eines schüchternen, kleinen Froschs, der eigentlich nur eines möchte: eine gemütliche Teeparty veranstalten. Blöd nur, dass der wichtigste Bestandteil fehlt – der Tee. Also macht ihr euch auf den Weg durch eine liebevoll gestaltete Welt, um die fehlenden Zutaten zu besorgen und dabei gleichzeitig ein kleines Abenteuer zu erleben.

Das Spiel setzt dabei bewusst auf einen entspannten, nichtlinearen Ablauf. Statt klassischer Action steht das Erkunden im Vordergrund: Ihr streift durch verschiedene Gebiete wie einen ruhigen Teich, eine blühende Wiese oder einen lebhaften Markt. Auf eurem Weg trefft ihr auf zahlreiche skurrile und charmante Charaktere, mit denen ihr Gespräche führt, kleine Aufgaben erledigt und immer wieder einfache Rätsel sowie Minispiele meistert.

Vielleicht ist Teacup nicht der größte Hit aller Zeiten, es ist aber auf jeden Fall ein mit viel Liebe zum Detail gestaltetes Spiel. Daher lohnt sich der kostenlose Download auf jeden Fall.