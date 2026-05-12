iPhone Ultra: Nur 2 Farbvarianten geplant

Das erste faltbare iPhone aus dem Hause Apple soll zusammen mit dem iPhone 18 Pro im Herbst der Öffentlichkeit vorgestellt werden. Laut neuen Insider-Infos soll das „iPhone Ultra“ allerdings nur in zwei Farben erscheinen, sodass auffällige Farbvarianten eher ausgeschlossen sind.

Schon vor wenigen Monaten hatte der bekannte Apple-Leaker „Instant Digital“ berichtet, dass Apple zwei Farboptionen plant, wobei bislang nur „Weiß“ als bestätigt galt. Dabei handelt es sich wohl nicht um ein echtes Weiß, sondern eher um ein silber-weißes Modell. Macworld ergänzt zudem, dass das iPhone Ultra in „Indigo“ erscheinen soll, was an das Tiefblau des iPhone 17 Pro erinnern dürfte. Eine leuchtende Farbe wie Orange ist wohl ausgeschlossen.

Mehr Farbauswahl soll später folgen

Apple könnte dabei den gleichen Ansatz verfolgen wie beim iPhone X aus dem Jahr 2017, das zur Markteinführung ebenfalls nur in zwei Farben erschien – Silber und Space Grau. Das iPhone X war ein großer Generationssprung, wie er auch beim iPhone Ultra erwartet wird. Es ist daher davon auszugehen, dass im Laufe der Zeit weitere Farbvarianten folgen könnten.

iPhone Ultra: Geringe Stückzahl zum Marktstart

Die geringe Auswahl spricht zudem für eine mögliche Knappheit des Geräts. Berichte legen nahe, dass das iPhone Ultra zum Marktstart nur in geringer Stückzahl verfügbar sein wird und potenzielle Lieferengpässe bis Ende 2026 andauern könnten. Da bei der Einführung des ersten faltbaren iPhones ohnehin mit Engpässen zu rechnen ist, gibt es für Apple kaum einen wirtschaftlichen Anreiz, die Farbpalette auszuweiten. Mehr Auswahl bedeutet schließlich mehr Entwicklung, eine komplexere Herstellung, höhere Kosten und anspruchsvollere Produktionsprozesse.

Bei einem Preis von mehr als 2.000 US-Dollar spricht das iPhone Ultra vermutlich eher Käufer und Käuferinnen an, denen die Farbauswahl weniger wichtig ist – hier zählen vor allem die inneren Werte.

Titelbild: fpt/YouTube.