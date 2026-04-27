iPhone Fold: Neue Leaks sprechen von 9,2-mm-Design

Das iPhone Fold, wahlweise auch iPhone Ultra genannt, ist wohl das iPhone, um das sich in diesem Jahr die meisten Gerüchte ranken. Verständlich, schließlich haben wir es hier mit Apples erstem faltbaren iPhone zu tun. Die in einem neuen Leak aufgetauchten Konstruktionszeichnungen des iPhone Fold sollen nun weitere Eigenschaften des Geräts verraten. Stammen sollen die Zeichnungen von einem Zubehörhersteller, der Hüllen für das neue iPhone anfertigt.

Auf den Skizzen ist das iPhone Fold mit seinen Abmessungen zu sehen. Es ist abzulesen, dass das Gerät 9,23 mm dick, 167,59 mm lang und 120,59 mm breit sein soll. Auch der Touch-ID-Button an der Seite ist eingezeichnet. Sind die Skizzen authentisch, wäre das Gerät mit seiner Dicke von 9,2 mm zusammengeklappt dünner als zuletzt von Leaker vermutet. Mit 9,2 mm wäre das iPhone Fold dann ähnlich dünn wie Konkzurrenzprodukte von Samsung und Honor.

Allerdings kommt auch das iPhone Fold nicht ohne Kamera-Plateau aus. Dieses misst 13,7 mm in der Bereite, wenn man den geleakten Zeichnungen glauben kann. Eingebaut sein sollen zwei 48-Megapixel-Sensoren, die vermutlich für eine Hauptkamera und eine Ultraweitwinkelkamera gedacht sind. Die Selfie-Kamera soll im inneren Display des iPhone Fold platziert sein.

Das iPhone Fold soll in zwei Farbvarianten erscheinen

Die Lautstärke-Tasten sind laut Skizze im aufgeklappten Zustand am unteren rechten Rand des Geräts zu finden. Auf der Zeichnung ist ebenfalls die Rede von den Farben des Geräts. Hier heißt es: „Black“ und „White“. Das faltbare iPhone soll demnach in den Farben Schwarz und Weiß verfügbar sein. Von diesen beiden Farbvarianten haben auch andere Leaker bereits gesprochen.

Vorgestellt werden soll das iPhone Fold voraussichtlich im September diesen Jahres, gemeinsam mit dem iPhone 18 Pro und Pro Max. Bis dahin dürfen wir aber sicherlich noch mit vielen weiteren Leaks und Gerüchten zu Apples erstem Foldable rechnen.

Titelbild: 9to5Mac.