Kommt das iPhone 18 mit 12 GB RAM?

Die Vorstellung des iPhone 18 rückt immer näher und, wie jedes Jahr, mehren sich im Vorfeld wieder die Gerüchte um mögliche Details des nächsten Apple-Smartphones. So hat Analyst Dan Nystedt nun auf X angegeben, dass das iPhone 18 das erste Standard-iPhone sein wird, das mit 12 GB Arbeitsspeicher ausgestattet sein werden wird.

Arbeitsspeicher in dieser Anzahl findet man im Apple-Universum aktuell nur im iPhone 17 Pro und iPhone 17 Pro Max. Diese Modelle hatte Apple vergangenen September vorgestellt. Die Standard-iPhones kamen bislang mit maximal 8 GB RAM. Dan Nystedt behauptet nun, dass Apple hier ein entsprechendes Upgrade vornehmen wolle.

This rumor making the rounds again, add 12GB of RAM. https://t.co/vP14mEn5le — Dan Nystedt (@dnystedt) April 24, 2026

Der Grund für den Bedarf an einem höheren Arbeitsspeicher dürfte indes auf der Hand liegen. Apple soll mit iOS 27 ja nun diverse KI-Funktionen launchen, die bereits seit längerem angekündigt sind und vor allem auf dem Gerät ausgeführt werden sollen. Dies erfordert eine erhöhte Rechenleistung des iPhones, was wiederum eine erhöhte RAM-Zahl voraussetzt. Daher täte Apple sicherlich gut daran, auch das Standard-iPhone mit höherem Arbeitsspeicher auszustatten.

Das iPhone 18 soll erstmals nicht zusammen mit den Pro- und Pro-Max-Versionen vorgestellt werden, sondern erst Anfang nächsten Jahres folgen.

Foto: Macworld.