iPhone 18 ohne neues Design: Apple setzt offenbar auf Bewährtes

Apple wird beim iPhone 18 wohl auf große optische Experimente verzichten, weil sich das aktuelle Design als extrem erfolgreich erwiesen hat, und daher soll das kommende Modell dem iPhone 17 stark ähneln. Zwar hatten viele auf einen frischen Look gehofft, allerdings scheint Apple diesmal bewusst auf Kontinuität zu setzen.

Laut einem bekannten Leaker geht Apple diesen Weg, weil sich die iPhone 17-Serie hervorragend verkauft, und deshalb besteht aus Sicht des Unternehmens kein akuter Handlungsbedarf. Anstatt das Gehäuse neu zu erfinden, will Apple offenbar lieber andere Argumente in den Vordergrund stellen, denn Stabilität verkauft sich oft besser als radikale Veränderungen.

Fokus liegt klar auf neuer Chip-Technik

Während das Design weitgehend gleich bleiben soll, rückt die Technik umso stärker in den Fokus, denn mit dem A20- und A20 Pro-Chip steht ein großer Schritt bevor. Dabei handelt es sich sehr wahrscheinlich um Apples erste 2-Nanometer-Chips, weshalb Leistung und Effizienz spürbar zulegen dürften.

Dass Apple nicht jedes Jahr das Design umkrempelt, überrascht kaum, weil frühere Generationen ähnliche Muster gezeigt haben. So sahen sich etwa das iPhone 12 Pro, 13 Pro und 14 Pro stark ähnlich, und ebenso teilten sich das iPhone X, XS und 11 Pro ein gemeinsames Grunddesign. Daher wäre ein kompletter Umbruch von einer Generation zur nächsten eher untypisch.

Kleine Änderungen statt großer Show

Trotz des bekannten Looks sind beim iPhone 18 Pro dennoch einige Detailverbesserungen geplant, denn laut Gerüchten soll die Dynamic Island kleiner ausfallen, während gleichzeitig ein neues C2-Modem sowie eine 24-Megapixel-Frontkamera zum Einsatz kommen. Zusätzlich wird eine verbesserte Hauptkamera mit variabler Blende erwartet, sodass die Fotoqualität weiter steigen dürfte.

Release-Plan steht wohl schon fest

Das iPhone 18 Pro und iPhone 18 Pro Max sollen noch in diesem Jahr erscheinen, während das reguläre iPhone 18 vermutlich erst Anfang 2027 folgt. Dennoch sollen viele technische Neuerungen in beiden Varianten landen, weshalb Apple erneut auf eine klare Trennung zwischen Pro-Features und Basis-Modell setzt.

via MacRumors.