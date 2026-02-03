FineTune: OpenSource Lautstärke-Mixer für macOS

FineTune ist eine Mac-Menüleisten-App, die euch erlaubt, die Lautstärke von Apps individuell zu regulieren und euren Vorlieben entsprechend anzupassen. Die Anwendung ist Open Source und kostenfrei. Der Entwickler entwickelt sie als Liebhaberprojekt und will die Anwendung kontinuierlich weiterentwickeln. Bereits jetzt verfügt die Anwendung über einige praktische Funktionen, die eine individuelle Lautstärkeregulierung möglich machen. FineTune könnt ihr über GitHub herunterladen. Version 1.1.0 ist ab sofort verfügbar.

Der Entwickler Ronit Singh war frustriert, dass es unter macOS keinen nativen Lautstärke-Mixer gibt, schreibt er. Was ihn am meisten störte war, dass er Spotify nicht auf externe Lautsprecher umleiten konnte, wenn die MacBook-Lautsprecher Inhalte anderer Apps wiedergaben.

Da ihm andere Angebote wie BackgroundMusic oder SoundSource aus unterschiedlichen Gründen nicht gefielen, entwickelte er mit FineTune kurzerhand seine eigene Lösung für das Problem. Die App sitzt nach Download und Installation in der Menüleiste des Macs und kommt bereits zum Start mit verschiedenen praktischen Funktionen. So könnt ihr pro App die Lautstärke und die Verstärkung individuell festlegen.

Auch das Senden von Audio an verschiedene Geräte ist möglich. Ein EQ-Tab ermöglicht euch außerdem weiteres Finetuning des Audios pro App. Zudem speichert die App die gewählten Einstellungen, sodass ihr nicht immer wieder von vorne beginnen müsst. Ein Echtzeit-VU-Meter rundet das App-Leistungsspektrum ab.

FineTune gibt es kostenlos auf GitHub

FineTune könnt ihr kostenlos über GitHub herunterladen. Derzeit liegt die App in Version 1.1.0 vor. Der Entwickler verspricht kontinuierliche Weiterentwicklung und will sich zeitnah um Fehlerbehebungen kümmern, sofern Nutzer Fehler reporten. Aus meiner Sicht ist FineTune eine sinnvolle Erweiterung in Sachen Lautstärke-Regulierung. Es bietet definitiv einen Mehrwert, die Lautstärke pro App individuell festlegen und abmischen zu können.