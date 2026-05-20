Anzeige. Alte Videos haben oft einen besonderen emotionalen Wert. Familienfeiern, Reisen oder spontane Smartphone-Aufnahmen halten Erinnerungen fest, die man nicht verlieren möchte. Das Problem: Viele dieser Clips wirken auf modernen 4K-Bildschirmen inzwischen unscharf, verrauscht oder schlicht zu niedrig aufgelöst. Gerade ältere Handyvideos, komprimierte Downloads oder Aufnahmen bei schlechtem Licht zeigen schnell ihre Schwächen.

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Hinzu kommt, dass verwackelte Szenen häufig weich wirken und Details verloren gehen. Besonders ältere Homevideos oder archivierte Aufnahmen sehen auf aktuellen Fernsehern und Monitoren oft deutlich schlechter aus als damals auf kleineren Displays. Genau hier setzen moderne KI-Tools an, die beschädigte oder qualitativ schwache Videos automatisch optimieren können.

Eine der spannendsten Lösungen für Mac-Nutzer ist aktuell Aiarty Video Enhancer. Die Software nutzt künstliche Intelligenz, um Videos hochzuskalieren, Details wiederherzustellen und Bildfehler sichtbar zu reduzieren – und das ohne komplizierte Videobearbeitung.

KI soll aus alten Videos wieder moderne Aufnahmen machen

Der Fokus von Aiarty Video Enhancer liegt darauf, schwaches Videomaterial möglichst einfach aufzuwerten. Nutzer und Nutzerinnen können damit unter anderem unscharfe Clips verbessern, störendes Bildrauschen entfernen oder Videos auf 4K-Auflösung hochskalieren.

Besonders interessant ist dabei, dass die Verarbeitung lokal auf dem Mac erfolgt. Die Videos müssen also nicht in eine Cloud hochgeladen werden, was nicht nur Zeit spart, sondern auch beim Datenschutz Vorteile bietet. Gleichzeitig richtet sich die Software nicht ausschließlich an Profis. Vielmehr setzt der Anbieter auf eine möglichst einfache Bedienung, sodass auch Einsteiger schnell Ergebnisse erzielen können.

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Darüber hinaus wirbt Aiarty aktuell mit einer zeitlich begrenzten Jubiläumsaktion. Noch bis zum 8. Juni gibt es laut Anbieter bis zu 38 Prozent Rabatt auf verschiedene Lizenzmodelle. Zusätzlich lässt sich mit dem Gutscheincode ANNIVERSARY ein weiterer Preisnachlass aktivieren.

Die Lifetime-Lizenz für bis zu drei Computer kostet dadurch aktuell 124 Euro statt ursprünglich 209 Euro und beinhaltet alle zukünftigen Updates. Alternativ steht eine Jahreslizenz für einen Computer für 54 Euro statt 89 Euro zur Verfügung, die 1 Jahr kostenlose Updates bietet. Wer den zusätzlichen Rabatt nutzen möchte, muss beim Kauf den Coupon-Code im Checkout eingeben und anschließend aktualisieren.

So einfach funktioniert die Videoverbesserung

Die eigentliche Nutzung der Software ist bewusst simpel gehalten. Zunächst wird das gewünschte Videomaterial in die Anwendung importiert. Anschließend analysiert die KI den Clip und bietet passende Optimierungsmodelle an.

Im nächsten Schritt lässt sich auswählen, ob das Video beispielsweise auf Full-HD oder direkt auf 4K hochskaliert werden soll. Optional können außerdem weitere Einstellungen angepasst werden, etwa zur Schärfe, Helligkeit oder Rauschreduzierung.

Bevor das fertige Video exportiert wird, zeigt die Software eine Vorschau der Verbesserungen an. Dadurch lässt sich direkt vergleichen, wie stark sich die Qualität verändert hat.

Diese KI-Funktionen bietet Aiarty Video Enhancer

Besonders wichtig ist natürlich die eigentliche Bildverbesserung – und genau dort setzt Aiarty an mehreren Stellen gleichzeitig an.

Die KI-Upscaling-Funktion erhöht die Auflösung alter Videos und ergänzt fehlende Details, damit Texturen natürlicher und schärfer wirken. Gleichzeitig analysiert die Software Bildrauschen und entfernt störende Artefakte automatisch. Gerade Smartphone-Aufnahmen bei wenig Licht profitieren davon sichtbar.

Zusätzlich bietet die Anwendung eine KI-basierte Zwischenbildberechnung. Dadurch wirken schnelle Bewegungen flüssiger, was besonders bei Actioncams oder Sportaufnahmen hilfreich sein kann.

Auch beim Ton unterstützt die Software nachträglich. Hintergrundgeräusche oder störende Umgebungsgeräusche lassen sich reduzieren, sodass Stimmen klarer verständlich bleiben.

Darüber hinaus beherrscht das Tool eine SDR-zu-HDR-Optimierung, die ältere 8-Bit-Videos optisch aufwerten soll. Ergänzend stehen klassische Bearbeitungsfunktionen wie Zuschneiden, Drehen oder Anpassungen von Kontrast und Sättigung zur Verfügung.

Praktisch ist außerdem die Batch-Verarbeitung. Nutzer können dadurch mehrere Videos gleichzeitig optimieren, ohne jeden Clip einzeln bearbeiten zu müssen.

Für wen sich die Software besonders eignet

Die Einsatzmöglichkeiten gehen inzwischen weit über klassische Hobbyvideos hinaus. Content Creator können etwa ältere YouTube-, TikTok- oder Instagram-Clips sichtbar verbessern. Gleichzeitig profitieren Reisende davon, alte Smartphone-Aufnahmen oder Drohnenvideos nachträglich aufzuwerten.

Auch Familien, die alte Videoarchive digitalisieren möchten, dürften von KI-gestützter Verbesserung profitieren. Gerade ältere Camcorder-Aufnahmen wirken nach der Optimierung häufig deutlich moderner und schärfer.

Wer außerdem keine komplizierte Profi-Software nutzen möchte, bekommt mit Aiarty eine vergleichsweise einfache Lösung, die viele Optimierungen automatisch übernimmt.

Am Ende zeigt sich vor allem eines: KI entwickelt sich zunehmend zu einem Werkzeug, das selbst durchschnittliche oder beschädigte Videos sichtbar retten kann. Und genau deshalb könnten Programme wie Aiarty Video Enhancer für viele Mac-Nutzer künftig deutlich interessanter werden.