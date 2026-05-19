macOS 27 stellt Unterstützung für vier Mac-Modelle ein

Am 8. Juni stellt Apple auf der WWDC nicht nur iOS 27 und iPadOS 27 vor, sondern auch macOS 27. Schon jetzt ist klar, dass nicht mehr alle Mac-Modelle das Upgrade im Herbst erhalten werden. Apple hat bereits bestätigt, dass die neueste Software mit mindestens vier Macs nicht mehr kompatibel ist.
macOS 27 stellt den Support für Intel-Macs ein
macOS 27 ist die erste offizielle Mac-Version, die ausschließlich mit Macs mit Apple Silicon kompatibel ist – also mit Macs, die auf einen hauseigenen M- oder A-Chip setzen. Schon bei der Einführung von macOS Tahoe 26 hat Apple gewarnt, dass es sich um das letzte kompatible Update für Intel-Macs handelt.
Das Fazit ist demnach klar: Vier ältere Macs, die noch auf einen Intel-Prozessor setzen, sind nicht mehr mit macOS 27 kompatibel. Das sind:
- MacBook Pro (16-Zoll, 2019)
- MacBook Pro (13-Zoll, 2020, vier Thunderbolt-3-Ports)
- iMac (2020)
- Mac Pro (2019)
Fallen noch mehr Macs raus?
Während Apple das Aus für Intel-Macs bereits bestätigt hat, gibt es bislang noch keine offizielle Liste aller unterstützten Macs. Es ist aber davon auszugehen, dass alle Macs mit M- oder A-Chip das Upgrade auf macOS 27 erhalten.