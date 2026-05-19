MacBook Pro in Blau.

macOS 27 stellt Unterstützung für vier Mac-Modelle ein

Kein Support mehr für Intel-Macs

Am 8. Juni stellt Apple auf der WWDC nicht nur iOS 27 und iPadOS 27 vor, sondern auch macOS 27. Schon jetzt ist klar, dass nicht mehr alle Mac-Modelle das Upgrade im Herbst erhalten werden. Apple hat bereits bestätigt, dass die neueste Software mit mindestens vier Macs nicht mehr kompatibel ist.

macOS 27 ist die erste offizielle Mac-Version, die ausschließlich mit Macs mit Apple Silicon kompatibel ist – also mit Macs, die auf einen hauseigenen M- oder A-Chip setzen. Schon bei der Einführung von macOS Tahoe 26 hat Apple gewarnt, dass es sich um das letzte kompatible Update für Intel-Macs handelt.


Das Fazit ist demnach klar: Vier ältere Macs, die noch auf einen Intel-Prozessor setzen, sind nicht mehr mit macOS 27 kompatibel. Das sind:

  • MacBook Pro (16-Zoll, 2019)
  • MacBook Pro (13-Zoll, 2020, vier Thunderbolt-3-Ports)
  • iMac (2020)
  • Mac Pro (2019)

Fallen noch mehr Macs raus?

Während Apple das Aus für Intel-Macs bereits bestätigt hat, gibt es bislang noch keine offizielle Liste aller unterstützten Macs. Es ist aber davon auszugehen, dass alle Macs mit M- oder A-Chip das Upgrade auf macOS 27 erhalten.

Freddy
Seit 2010 als (Mit)-Gründer dabei, habe ich die zahlreichen Gerüchte rund um neue Apple-Produkte immer im Blick. Im Bereich Smart Home teste ich liebend gerne Saug- und Wischroboter, schaue mir HomeKit- und Matter-Gadgets an und fülle unsere Social Media-Kanäle bei Instagram, TikTok und Threads mit Leben.

