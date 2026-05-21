„Auf Messers Schneide: Die Jagd nach den Michelin-Sternen“: Apple TV bestellt 2. Staffel

Im Oktober letzten Jahres ist die erste Staffel von „Auf Messers Schneide: Die Jagd nach den Michelin-Sternen“ bei Apple TV gestartet. Da die von Gordon Ramsay produzierte Serie viel Anklang gefunden hat, bestellt Apple direkt die nächste Staffel.

Die zweite Staffel von „Auf Messers Schneide“ kehrt mit insgesamt acht Folgen zurück. Das Unternehmen bestätigte zudem, dass die zweite Staffel, genau wie die erste achtteilige Staffel, von „Studio Ramsay Global“ produziert wird, wobei Gordon Ramsay neben Lisa Edwards, Lorraine Charker-Phillips und Jill Greenwood als ausführender Produzent fungiert.

Was bietet die Serie?

Die Serie begleitet Restaurants aus verschiedenen Ländern, darunter die USA, Mexiko, Italien, Schweden und Großbritannien, und zeigt den enormen Druck in der Fine-Dining-Welt. Thematisiert werden unter anderem Personalmangel, finanzielle Risiken, Perfektionismus und die geheimnisvollen Michelin-Inspektoren, deren Bewertungsmethoden normalerweise streng geheim sind.

Produzent Gordon Ramsay sagt zur 2. Staffel:

„Heute stehen Restaurants weltweit mehr denn je unter enormem Druck, nicht nur nach Perfektion zu streben, sondern zu überleben. Die wirtschaftlichen Belastungen einer Branche im Umbruch bedeuten, dass noch nie so viel auf dem Spiel stand. Angesichts sich weltweit wandelnder gastronomischer Standards zeigt ‚Knife Edge‘ den Stress, den Druck und die Widerstandsfähigkeit, die nötig sind, um im Kampf um die Spitze die Nerven zu behalten – es ist ehrlich gesagt brutal. Persönlich bin ich nach wie vor sehr stolz auf die Leidenschaft in unserer Branche – den Ehrgeiz und die Ambitionen dieser hungrigen Newcomer, der aufstrebenden Talente und jener unerschütterlichen Köche, die alle weiterhin nach der anspruchsvollen Anerkennung durch Michelin streben.“

Wann erscheint „Auf Messers Schneide: Die Jagd nach den Michelin-Sternen“ Staffel 2?

Apple hat bisher nur angekündigt, dass eine zweite Staffel in Auftrag gegeben wurde. Wann die Produktion startet und wann der offizielle Streamingstart erfolgt, ist bisher nicht bekannt.